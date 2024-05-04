«Краснодар» проиграл «Ахмату» и не смог обогнать «Зенит»
Футболисты «Краснодара» проиграли грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1 в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол забил Мохамед Конате (46-я минута).
«Ахмат» выиграл четвертый матч подряд.
«Краснодар» с 50 очками остался на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Лидирующий «Зенит», у которого тоже 50 очков, свой матч 27-го тура проведет 6 мая в гостях с воронежским «Факелом». «Ахмат» с 32 очками расположился на 10-й строчке.
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев проиграл пять из семи матчей против «Ахмата» в РПЛ.
Конате забил свой 31-й гол в РПЛ, больше среди африканцев в XXI веке только у Ласина Траоре (36) и Сейду Думбия (66).
В следующем туре «Краснодар» 11 мая в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Ахмат» днем ранее на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов».
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