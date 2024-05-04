«Краснодар» проиграл «Ахмату» и не смог обогнать «Зенит» в турнирной таблице РПЛ

«Краснодар» проиграл «Ахмату» и не смог обогнать «Зенит»

Встреча завершилась со счетом 0:1. «Краснодар» остался на втором месте в турнирной таблице РПЛ, лидирующий «Зенит» свой матч 27-го тура проведет 6 мая

Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» проиграли грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1 в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол забил Мохамед Конате (46-я минута).

«Ахмат» выиграл четвертый матч подряд.

«Краснодар» с 50 очками остался на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Лидирующий «Зенит», у которого тоже 50 очков, свой матч 27-го тура проведет 6 мая в гостях с воронежским «Факелом». «Ахмат» с 32 очками расположился на 10-й строчке.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев проиграл пять из семи матчей против «Ахмата» в РПЛ.

Конате забил свой 31-й гол в РПЛ, больше среди африканцев в XXI веке только у Ласина Траоре (36) и Сейду Думбия (66).

В следующем туре «Краснодар» 11 мая в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Ахмат» днем ранее на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов».