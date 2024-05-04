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«Реал» досрочно победил в чемпионате Испании

«Реал» досрочно победил в чемпионате Испании благодаря поражению «Барселоны»
Мадридский клуб обеспечил себе 36-е чемпионство в истории за четыре тура до финиша благодаря поражению «Барселоны» от «Жироны»
Игроки &laquo;Реала&raquo;
Игроки «Реала» (Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images)

Мадридский «Реал» досрочно выиграл чемпионат Испании после поражения «Барселоны» в 34-м туре.

Каталонцы уступили в гостях «Жироне» со счетом 2:4. У победителей голы забили Артем Довбик (4-я минута), Порту (65, 75) и Мигель Гутьеррес (67), у проигравших отличились Андреас Кристенсен (3) и Роберт Левандовски (45+1, с пенальти).

На счету «Реала» 87 очков, у «Жироны» — 74, у «Барселоны» — 73. Таким образом, преследователи уже не смогут догнать мадридский клуб, который обеспечил себе чемпионство за четыре тура до финиша.

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«Реал» выиграл чемпионат Испании 36-й раз в истории (лучший результат среди всех команд) и впервые с сезона 2021/22. В прошлом сезоне чемпионом стала «Барселона».

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выиграл свой второй чемпионат Испании.

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Футбол Реал Мадрид ФК Барселона
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