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В Нью-Йорке на вечеринке в честь ребенка устроили стрельбу

Одного человека убили и четверых ранили в ходе стрельбы на вечеринке в Нью-Йорке

Один человек погиб и четверо получили ранения в результате стрельбы во время бейби шауэра — вечеринки для будущей матери, которая готовится родить ребенка, сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на полицейских.

Нападение произошло на Атлантик-авеню в Ричмонд-Хилле. Прибывшие на помощь офицеры обнаружили раненых от огнестрельного оружия в небольшом заведении, где проходила вечеринка. 24-летний мужчина получил ранение в грудь, его срочно госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. Двоих других мужчин в возрасте 25 и 45 лет также госпитализировали.

Позже, по данным полиции, еще один мужчина прибыл в больницу с двумя огнестрельными ранениями в руку и третьим в ногу. Сотрудники правоохранительных органов по-прежнему ищут стрелка, информации о том, что привело к стрельбе, нет.

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В феврале в поезде метро в Нью-Йорке произошла стрельба. Перед этим между двумя группами подростков, которые находились в поезде, возникла драка, а когда поезд приехал на станцию «Маунт-Иден-авеню» и двери открыли, как минимум один человек открыл огонь из пистолета. В итоге погиб 35-летний мужчина, пострадали 14-летняя девочка, 15-летний мальчик, 29-летняя женщина и двое мужчин, 71 и 28 лет.

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Нью-Йорк стрельба вечеринка США
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