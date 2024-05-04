Частицу Благодатного огня доставили в Краснодарский край
Лампаду с Благодатным огнем из храма Гроба Господня доставили в Краснодарский край. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.
Частицы огня направят в храмы и церкви Кубани для проведения богослужений в честь Пасхи, добавил глава области.
Схождение Благодатного огня происходит накануне православной Пасхи. Обряд встречи огня проводят предположительно с IV века. Исследователи полагают, что в основе ритуала лежит древний иудейский обычай каждый вечер благодарить Бога за созданный им огонь при зажжении светильника.
4 мая по традиции церемония состоялась в Кувуклии, мраморной часовне над пещерой Гроба Господня в Иерусалиме. Транспортировкой огня в Россию занималась делегация Фонда Андрея Первозванного. Лампаду с огнем направили самолетом в аэропорт Внуково — в Москве его развезут по 15 церквям, в том числе его зажгут в храме Христа Спасителя. Также огонь доставят в более чем 40 городов России.
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В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
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