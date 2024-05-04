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Общество ,  
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Участников конфликта со стрельбой в Москве задержали и завели дело

В Москве задержали третьего участника конфликта со стрельбой

Полиция задержала открывшего стрельбу на севере Москвы мужчину, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

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Как рассказали РБК в МВД, возле одного из домов на Коровинском шоссе между тремя местными жителями произошел конфликт, который перерос в потасовку. Один из них открыл стрельбу из травматического оружия и скрылся.

В ведомстве уточнили, что никто не пострадал. Двух участников конфликта доставили в отдел полиции.

Телеканал РЕН и агентство «Москва» сообщали о двух пострадавших.

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