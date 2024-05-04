В Москве задержали третьего участника конфликта со стрельбой

Участников конфликта со стрельбой в Москве задержали и завели дело

Полиция задержала открывшего стрельбу на севере Москвы мужчину, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК).

Как рассказали РБК в МВД, возле одного из домов на Коровинском шоссе между тремя местными жителями произошел конфликт, который перерос в потасовку. Один из них открыл стрельбу из травматического оружия и скрылся.

В ведомстве уточнили, что никто не пострадал. Двух участников конфликта доставили в отдел полиции.

Телеканал РЕН и агентство «Москва» сообщали о двух пострадавших.