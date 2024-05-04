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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове четвертый раз за сутки прогремели взрывы

Власти сообщили о новых взрывах в Харькове
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters
Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters

В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов. Глава областной военной администрации Олег Синегубов написал в телеграм-канале об ударе по городу.

По данным «Страна.ua», атаке подвергся Новобаварский район.

В регионе объявлена воздушная тревога. Сигналы звучат также в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской областях.

Власти, а также украинские СМИ в течение суток три раза сообщали о взрывах в Харькове и окрестностях. По словам Синегубова, днем под удар попало промышленное предприятие, там начался пожар. Пострадали шесть человек.

В Харькове после взрыва начался пожар на предприятии
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Фото:Scott Olson / Getty Images

О взрывах утром 4 мая сообщили и власти Днепропетровской области. По словам главы военной администрации, повреждения получили объекты критической инфраструктуры в Павлодарском районе и Никополе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Харьков взрыв Военная операция на Украине
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