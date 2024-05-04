В Харькове четвертый раз за сутки прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр Игорь Терехов. Глава областной военной администрации Олег Синегубов написал в телеграм-канале об ударе по городу.
По данным «Страна.ua», атаке подвергся Новобаварский район.
В регионе объявлена воздушная тревога. Сигналы звучат также в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской областях.
Власти, а также украинские СМИ в течение суток три раза сообщали о взрывах в Харькове и окрестностях. По словам Синегубова, днем под удар попало промышленное предприятие, там начался пожар. Пострадали шесть человек.
О взрывах утром 4 мая сообщили и власти Днепропетровской области. По словам главы военной администрации, повреждения получили объекты критической инфраструктуры в Павлодарском районе и Никополе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России