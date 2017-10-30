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Двоевластие вместо независимости
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Двоевластие вместо независимости
Газета № 185 (2682) (3010) 29 окт, 22:49
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Двоевластие вместо независимости
Мадрид ввел прямое управление в Каталонии
С пятницы в Каталонии двоевластие: местный парламент объявил о независимости, центральные власти распустили его и низложили региональное правительство. Первое столкновение параллельных институтов власти ожидается в понедельник
Фото: Santi Palacios / АР

В воскресенье, 29 октября, в Барселоне прошла массовая демонстрация, организованная противниками независимости региона. На нее вышли сотни тысяч человек, которые заполнили проспект Пасео-де-Грасия и несколько блоков магистрали Гран-Виа. Люди шли с тремя флагами: испанскими, каталонскими и Евросоюза. Среди лозунгов были как вполне миролюбивые («Да здравствует Испания!», «Да здравствует Каталония!»), так и радикальные, с призывами заключить в тюрьму отправленного Мадридом в отставку главу правительства автономии Карлеса Пучдемона и всех его сторонников.

Собравшиеся также выражали поддержку испанской полиции, выкрикивая «Да здравствует Национальная полиция!» и радостно приветствуя пролетавшие над ними полицейские вертолеты.

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В воскресенье также был опубликован социологический опрос службы Sigma Dos, который показал, что за последний месяц популярность партий — сторонниц независимости упала и, если бы выборы в каталонский парламент прошли в ближайшие дни, сепаратистская коалиция не получила бы большинства.

Именно выборы в региональный парламент должны стать итоговым решением каталонской проблемы. Во время воскресного митинга политики и публичные деятели призывали каталонцев идти и проголосовать на них. Центральное испанское правительство, которое лишило Каталонию автономии, назначило голосование на 21 декабря. В качестве экстренной меры выборы назначены на четверг, а не на воскресенье — так делали в Испании после смерти Франко в 1975 году, чтобы повысить явку.

Тихое двоевластие

Формально с пятницы в Каталонии двоевластие: региональный парламент объявил о независимости региона, а центральные власти ввели прямое управление. Королевским указом от 27 октября Карлес Пучдемон и почти все его соратники отстранены от своих должностей, а парламент автономии распущен.

Однако лидер движения за независимость отказался принять свою отставку. «В демократической стране парламент отправляет в отставку президента, а не наоборот», — прокомментировал Пучдемон применение Мадридом ст. 155 испанской Конституции, которая позволяет вводить прямое правление в регионах, и призвал единомышленников не сдаваться, а «продолжать работать из дома», если их не пустят в здания парламента и правительства.

Сорайя Саэнс де Сантамария (Фото: Fernando Villar / EPA)

Согласно решению Мадрида главой Каталонии сейчас является Сорайя Саэнс де Сантамария, вице-премьер Испании и правая рука испанского премьера. Она пока в Каталонию не приехала.

Столкновение двух правительств ожидается в понедельник, когда Пучдемону и его сторонникам начнут блокировать доступ во Дворец женералитата. В отличие от Пучдемона глава региональной полиции Жузеп Траперо свою отставку принял и передал управление организацией заместителю — Феррану Лопесу. Тот сдержанно пообещал выполнять приказы Мадрида.

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис в воскресном интервью телеканалу Sky News заявил, что Пучдемон не сможет управлять параллельным правительством. Они поймут, что не могут сделать что-то без власти закона, приводит телеканал слова Дастиса

При этом уже имело место первое столкновение сторонников и противников независимости региона. Вечером 28 октября его спровоцировали сторонники единой Испании: группа числом около 400 человек, выкрикивая «Да здравствует Испания!» и « Пучдемона в тюрьму!», прошла маршем через всю Барселону. По дороге они напали на офис «Радио Каталонии», разбили там стекла и заблокировали вход в здание. Каталонская полиция сопровождала шествие. В итоге марш закончился в 23:00 на площади Испании.

Решающий день

Мадрид и Барселона почти месяц пытались решить, как отреагировать на результаты прошедшего 1 октября референдума об отделении Каталонии от Испании. В нем приняли участие 43% избирателей автономии (2,28 млн человек), 90% из них проголосовали «за». Мадрид указывал на то, что плебисцит был неконституционным. Глава правительства Каталонии Пучдемон говорил, что референдум дал основания для независимости, но не объявлял ее и призывал центральные власти к диалогу.

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Стороны почти четыре недели обменивались угрожающими заявлениями. Пучдемон рассматривал такой вариант, как роспуск регионального парламента и проведение внеочередных выборов в обмен на отказ Мадрида от введения прямого управления. Однако правящая в Испании Народная партия во главе с премьер-министром Мариано Рахоем гарантий не давала, и Пучдемон отказался от такого сценария.

Решающим днем стало 27 октября. В этот день испанский сенат собирался проголосовать за приведение в действие ст. 155 Конституции. Каталонский парламент сыграл на опережение. Утром в пятницу депутаты автономии собрались на экстренную сессию, где обсудили возможность объявить независимость в одностороннем порядке. Представители правых партий высказались категорически против, напирая на незаконность происходящего. Предлагала остановить процесс и представительница партии левого толка «Вместе мы можем» (En Comú Podem), которую возглавляет мэр Барселоны Ада Колау. Но Пучдемон выступил против, в итоге голосование за объявление независимости в одностороннем порядке в парламенте было проведено, его сторонники одержали верх: за независимость проголосовали 70 депутатов из 135, десять членов парламента проголосовали против, двое воздержались, остальные покинули зал до начала голосования.

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В 15:37 по местному времени 27 октября Карлес Пучдемон объявил Каталонию независимой республикой. Через час после этого испанский сенат проголосовал за приведение в действие ст. 155.

Избирателям уже все равно

​Барселонцы практически не отреагировали на эти события. В регионе, так долго готовившемся к объявлению независимости, в котором на референдум пришли больше половины избирателей, а акции сторонников независимости неоднократно собирали сотни тысяч людей (смотреть речь Пучдемона 10 октября в Барселоне собрался полный проспект), в день объявления независимости не было никаких масштабных празднеств или протестов.

На момент провозглашения Каталонской республики небольшие группы людей собрались только в двух местах — на площади Сан-Жауме, перед зданием правительства, и возле закрытого в этот день входа в городской парк «Цитадель», где расположено здание парламента. Целью этой акции ее организаторы назвали защиту политических институтов новой страны.

На площади Сан-Жауме к девяти вечера возникла стихийная вечеринка, участники которой пили, танцевали, пели песни и кричали: «Мариано Рахой — иностранец!» Впрочем, уже к полуночи все разошлись.

Поддержка непризнанных

О готовности рассмотреть возможность признания независимости Каталонии с 27 октября объявили только частично признанные Абхазия и Южная Осетия.

Россия считает происходящее внутренним делом Испании, говорил ранее президент Владимир Путин. Представитель МИД России Мария Захарова 27 октября заявила, что Россия оценивает происходящее в соответствии с решением Конституционного суда Испании. Суд назвал проведение референдума незаконным.

Об отказе признать независимость Каталонии заявили Евросоюз, не входящие в него отдельные страны Европы, США.

Автор: Дарья Гаврилова для РБК.
При участии: Полина Химшиашвили.
Теги: протесты , Каталония , демонстрация , Независимость , Мариано Рахой , Карлес Пучдемон ...
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