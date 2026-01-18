 Перейти к основному контенту
Политика
FT узнала о планах ЕС ввести пошлины для США на €93 млрд из-за Гренландии

FT: ЕС может ввести пошлины против США на €93 млрд из-за Гренландии

Страны Евросоюзе рассматривают возможность введения пошлин против США на сумму €93 млрд или ограничить доступ американских компаний на рынок блока в ответ на угрозы американского президента Дональда Трампа в адрес стран НАТО, которые выступают против его кампании по захвату Гренландии. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на чиновников, которые участвуют в подготовке ответных мер.

Ограничения необходимы Европе для того, чтобы иметь рычаги влияния на ключевых встречах с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, уточнили собеседники.

Материал дополняется

Авторы
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
FT узнала о планах ЕС ввести пошлины для США на €93 млрд из-за Гренландии Политика, 23:06
В Татарстане пенсионерка выпала из кабины крана при его обрушении. Видео Общество, 22:42
В Ростовской области самосвал снес пешеходный переход на трассе М-4 Дон Общество, 22:24
Умеров оценил переговоры в США Политика, 22:17
Вторая ракетка Украины порвала связку и снялась с Australian Open Спорт, 22:16
Почти 90% американцев выступили против захвата Гренландии военными силами Политика, 22:01
Президент Ирана назвал покушение на Хаменеи объявлением войны Политика, 21:46
Бессент счел, что Европа не способна дать отпор России Политика, 21:42
Чемпионка Игр-2014 Аделина Сотникова родила второго ребенка Спорт, 21:36
В Москве разбили мемориальную доску с именем Анны Политковской Общество, 21:06
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Сырский анонсировал наступления, так как «в обороне победу не одержать» Политика, 20:52
Экс-глава Генштаба Франции исключил войну НАТО с США из-за Гренландии Политика, 20:31