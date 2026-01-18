FT узнала о планах ЕС ввести пошлины для США на €93 млрд из-за Гренландии

Страны Евросоюзе рассматривают возможность введения пошлин против США на сумму €93 млрд или ограничить доступ американских компаний на рынок блока в ответ на угрозы американского президента Дональда Трампа в адрес стран НАТО, которые выступают против его кампании по захвату Гренландии. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на чиновников, которые участвуют в подготовке ответных мер.

Ограничения необходимы Европе для того, чтобы иметь рычаги влияния на ключевых встречах с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, уточнили собеседники.

Материал дополняется