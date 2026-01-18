 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Вторая ракетка Украины порвала связку и снялась с Australian Open

Вторая ракетка Украины Костюк порвала связку в матче Australian Open
Марта Костюк уступила в первом круге француженке Жакемо, сыграв рекордные три тай-брейка. В концовке матча она подвернула ногу, получив травму, и теперь не сможет выступить в парном разряде
Марта Костюк
Марта Костюк (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Украинская теннисистка Марта Костюк сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что получила травму лодыжки в проигранном матче первого круга Australian Open и не будет выступать на турнире в парном разряде.

Костюк, 20-я ракетка мира, на старте турнира в одиночном разряде проиграла француженке Эльзе Жакемо — 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:7 (7:10). Соперницы установили рекорд турнира — ранее в женском разряде матчи ни разу не включали три тай-брейка.

В концовке третьего сета Костюк подвернула ногу. Обследование показало, что у нее разрыв связки.

В парном разряде Костюк собиралась играть с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.

На прошлой неделе Костюк дошла до финала турнира в австралийском Брисбене, где уступила белоруске Арине Соболенко. После проигрыша украинка отказалась от рукопожатия и не упомянула в речи соперницу.

Позднее Костюк рассказала украинскому порталу Tribuna, что после финала «сделала не очень умную вещь», решив почитать комментарии в соцсети X, где ее раскритиковали. Она назвала реакцию на свою речь «шокирующей» и призналась, что из-за этого плакала посреди ночи и долго не могла уснуть.

Соболенко после финала сказала, что ей все равно, как себя ведут соперницы.

Анна Сатдинова
теннис Australian Open
