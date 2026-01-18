Почти 90% американцев выступили против захвата Гренландии военными силами

Фото: Vadim_N / Shutterstock

Почти 90% американцев не поддержали бы использование США военной силы для установления контроля над Гренландией, следует из опроса телеканала CBS и компании YouGov.

Согласно результатам исследования, 86% респондентов заявили, что не одобрили бы применение военной силы с этой целью, 14% высказались в поддержку такого шага. Кроме того, 70% опрошенных не одобрили бы использование президентом США Дональдом Трампом федеральных средств для попытки покупки Гренландии, тогда как 30% сочли это допустимым.

Исследование также показало, что почти 70% американцев считают, что применение США военной силы для захвата Гренландии привело бы к выходу страны из НАТО и создало бы нестабильность в мире. Более половины респондентов (54%) отметили, что такой шаг дал бы США доступ к необходимым ресурсам, а 42% сочли, что это продемонстрировало бы силу США для России и Китая.

Опрос проводился с 14 по 16 января среди 2523 американцев. Погрешность составила 2,3 процентных пункта.

Президент США не раз высказывался о возможной покупке Гренландии и не исключал применения силы. Он утверждал, что Дания слабо защищает регион, допускает присутствие иностранных подводных лодок, включая российские и китайские, а мотивом для присоединения острова называл вопросы безопасности.

Гренландия — бывшая датская колония, но остается частью королевства, которое продолжает контролировать ее внешнюю политику и безопасность. Это самый большой в мире остров — 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыто льдом, на северо-востоке Северной Америки. Население — немногим более 50 тыс. жителей, по большей части это инуиты (эскимосы).