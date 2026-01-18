 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом
Почти 90% американцев выступили против захвата Гренландии военными силами

Почти 90% американцев выступили против захвата Гренландии военными силами США
Почти 90% американцев не поддержали бы использование США военной силы для установления контроля над Гренландией, следует из опроса телеканала CBS и компании YouGov.

Согласно результатам исследования, 86% респондентов заявили, что не одобрили бы применение военной силы с этой целью, 14% высказались в поддержку такого шага. Кроме того, 70% опрошенных не одобрили бы использование президентом США Дональдом Трампом федеральных средств для попытки покупки Гренландии, тогда как 30% сочли это допустимым.

Исследование также показало, что почти 70% американцев считают, что применение США военной силы для захвата Гренландии привело бы к выходу страны из НАТО и создало бы нестабильность в мире. Более половины респондентов (54%) отметили, что такой шаг дал бы США доступ к необходимым ресурсам, а 42% сочли, что это продемонстрировало бы силу США для России и Китая.

Опрос проводился с 14 по 16 января среди 2523 американцев. Погрешность составила 2,3 процентных пункта.

Полина Дуганова
Гренландия США американцы соцопрос Дональд Трамп
