Технологии и медиа⁠,
В ОМС включили неинвазивный тест для беременных на аномалии ребенка

С 2026 года неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) войдет в программу госгарантий по бесплатной медпомощи для граждан. Его смогут бесплатно по ОМС пройти беременные женщины, у которых по результатам скрининга выявлен средний или высокий риск хромосомных аномалий у плода. Об этом журналистам сообщила главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.

«Неинвазивное пренатальное тестирование представляет собой анализ внеклеточной фетальной ДНК, присутствующей в образце материнской крови, для определения риска хромосомных аномалий плода. Оно обладает большой чувствительностью и специфичностью», — уточнила она.

Тестирование, по словам Долгушиной, можно проводить с конца первого триместра беременности (первый триместр — период с 1-й по 13-ю неделю беременности включительно), когда количество ДНК плода в крови матери становится достаточным для анализа. Оно доступно как при одноплодной, так и при многоплодной беременности, уточнила специалист.

При этом, при выявлении высокого риска хромосомных аномалий рекомендовано проведение инвазивной пренатальной диагностики.

Инвазивная пренатальная диагностика предполагает проникновение в организм матери/плода для взятия образцов, давая высокоточные диагнозы, но несет риск осложнений. Тогда как неинвазивная диагностика безопасна, она не нарушает целостности тканей, оценивая риск хромосомных аномалий.

В конце октября Минздрав подготовил проект нового порядка оказания помощи беременным и родившим женщинам. В нем он ввел неинвазивное пренатальное тестирование для всех беременных. В документе также предусмотрели обязательное посещение медицинского психолога не менее двух раз при беременности, а также требование использования протокола сообщения диагноза при выявлении пороков развития у плода.

Авторы
Теги
Егор Алимов
беременность тест ОМС Минздрав
