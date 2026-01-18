В Ростовской области самосвал снес пешеходный переход на трассе М-4 Дон
В Каменском районе Ростовской области самосвал снес пешеходный мост на трассе М-4 Дон, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел на 929 км трассы, когда водитель 1979 года рождения, управляя грузовым автомобилем Howo с поднятым кузовом, задел пешеходный переходный мост. В результате мост рухнул на разделительную осевую полосу.
Водитель Howo получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Кроме того, повреждения получил автомобиль Scania, который в момент инцидента двигался во встречном направлении.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. На двухполосной дороге левая полоса в направлении Ростова-на-Дону перекрыта, движение осуществляется по правой.
Ранее, 6 января, в Ростовской области четыре человека погибли и двое пострадали при столкновении грузовика с пятью легковыми автомобилями на трассе М-4 «Дон» в районе поселка Красный Колос.
Как сообщила тогда полиция по региону, водитель Mercedes-Benz 1988 года рождения столкнулся с двигавшимся впереди Audi.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко