Общество⁠,
0

В Ростовской области самосвал снес пешеходный переход на трассе М-4 Дон

В Каменском районе Ростовской области самосвал снес пешеходный мост на трассе М-4 Дон, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на 929 км трассы, когда водитель 1979 года рождения, управляя грузовым автомобилем Howo с поднятым кузовом, задел пешеходный переходный мост. В результате мост рухнул на разделительную осевую полосу.

Водитель Howo получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Кроме того, повреждения получил автомобиль Scania, который в момент инцидента двигался во встречном направлении.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. На двухполосной дороге левая полоса в направлении Ростова-на-Дону перекрыта, движение осуществляется по правой.

Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Калининградом
Общество

Ранее, 6 января, в Ростовской области четыре человека погибли и двое пострадали при столкновении грузовика с пятью легковыми автомобилями на трассе М-4 «Дон» в районе поселка Красный Колос.

Как сообщила тогда полиция по региону, водитель Mercedes-Benz 1988 года рождения столкнулся с двигавшимся впереди Audi.

Полина Дуганова
Ростовская область трасса М-4 «Дон» ДТП самосвал
