Двое человек погибли при сходе с рельсов двух поездов в Испании

Двое пассажиров погибли, еще несколько пострадали при сходе с рельсов двух встречных поездов в испанской провинции Кордово недалеко от станции Адамус, сообщают El Pais со ссылкой на источники в гражданской гвардии Испании и El Mundo со ссылкой на источники из службы экстренной помощи.

По данным железнодорожного оператора Adif, поезд компании Iryo, следовавший из Малаги в Пуэрта-де-Аточа, сошел с рельсов на подъездном пути № 1 в Адамусе, выехав на соседний путь, в результате чего с рельсов также сошел встречный состав, следовавший из Пуэрта-де-Аточа в Уэльву.

По данным El Pais, в поезде компании Iryo, попавшем в аварию, находилось около 300 человек. Причина крушения пока неизвестна. Пассажиров обоих поездов эвакуировали, на место происшествия направлены аварийно-спасательные службы и пожарные.

Движение высокоскоростных поездов между Мадридом и Андалусией через станцию Адамус приостановлено.