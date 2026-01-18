 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Татарстане пенсионерка выпала из кабины крана при его обрушении. Видео

Появились кадры обрушения крана, из кабины которого выпала пенсионерка

В Татарстане пенсионерка выпала из кабины крана при его обрушении. Видео
Video

В Бугульме на Бугульминском механическом заводе обрушился кран, в результате чего из его кабины выпала женщина, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«В Бугульминском механическом заводе на улице Ленина при производстве работ с использованием крана 63-летняя женщина выпала из кабины, получив травмы», — говорится в сообщении.

В Таиланде 22 человека погибли при падении крана на пассажирский поезд
Общество

На место происшествия выехал прокурор Бугульмы Ришат Шакиров. Начата проверка по охране труда, добавило ведомство.

Ранее, в декабре, на территории строительного объекта в Москве стрела крана упала на рабочего, он погиб. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Полина Дуганова, Егор Алимов
Бугульма Татарстан кран
Материалы по теме
Путин выразил соболезнования королю Таиланда после падения крана на поезд
Общество
В Таиланде 22 человека погибли при падении крана на пассажирский поезд
Общество
В ДТП с автокраном в Забайкалье погиб вахтовик
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
FT узнала о планах ЕС ввести пошлины для США на €93 млрд из-за Гренландии Политика, 23:06
В Татарстане пенсионерка выпала из кабины крана при его обрушении. Видео Общество, 22:42
В Ростовской области самосвал снес пешеходный переход на трассе М-4 Дон Общество, 22:24
Умеров оценил переговоры в США Политика, 22:17
Вторая ракетка Украины порвала связку и снялась с Australian Open Спорт, 22:16
Почти 90% американцев выступили против захвата Гренландии военными силами Политика, 22:01
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Президент Ирана назвал покушение на Хаменеи объявлением войны Политика, 21:46
Бессент счел, что Европа не способна дать отпор России Политика, 21:42
Чемпионка Игр-2014 Аделина Сотникова родила второго ребенка Спорт, 21:36
В Москве разбили мемориальную доску с именем Анны Политковской Общество, 21:06
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Сырский анонсировал наступления, так как «в обороне победу не одержать» Политика, 20:52
Экс-глава Генштаба Франции исключил войну НАТО с США из-за Гренландии Политика, 20:31