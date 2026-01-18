В Татарстане пенсионерка выпала из кабины крана при его обрушении. Видео
В Бугульме на Бугульминском механическом заводе обрушился кран, в результате чего из его кабины выпала женщина, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
«В Бугульминском механическом заводе на улице Ленина при производстве работ с использованием крана 63-летняя женщина выпала из кабины, получив травмы», — говорится в сообщении.
На место происшествия выехал прокурор Бугульмы Ришат Шакиров. Начата проверка по охране труда, добавило ведомство.
Ранее, в декабре, на территории строительного объекта в Москве стрела крана упала на рабочего, он погиб.
