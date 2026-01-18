Появились кадры обрушения крана, из кабины которого выпала пенсионерка

В Татарстане пенсионерка выпала из кабины крана при его обрушении. Видео

В Бугульме на Бугульминском механическом заводе обрушился кран, в результате чего из его кабины выпала женщина, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«В Бугульминском механическом заводе на улице Ленина при производстве работ с использованием крана 63-летняя женщина выпала из кабины, получив травмы», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехал прокурор Бугульмы Ришат Шакиров. Начата проверка по охране труда, добавило ведомство.

Ранее, в декабре, на территории строительного объекта в Москве стрела крана упала на рабочего, он погиб.