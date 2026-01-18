В Испании поезд сошел с рельсов и столкнулся со встречным составом

В провинции Кордова недалеко от населенного пункта Адамус в Испании поезд сошел с рельсов, выехав на соседний путь, что повлекло сход с рельсов другого поезда на соседнем пути, сообщил оператор железнодорожной инфраструктуры Adif в соцсети Х.

«Поезд Iryo LD AV 6189, следовавший из Малаги в Пуэрта-де-Аточа, сошел с рельсов на подъездном пути № 1 в Адамусе, выехав на соседний путь. По соседнему пути также сошел с рельсов поезд LD AV 2384, следовавший из Пуэрта-де-Аточа в Уэльву», — говорится в сообщении.

Оператор также сообщил, что для ликвидации последствий произошедшего привлекли аварийно-спасательные службы. Движение поездов между Мадридом и Андалусией на станции Адамус приостановили.

El Pais со ссылкой на гражданскую гвардию Испании пишет, что в результате схождения с рельсов двух поездов несколько человек получили ранения. В поезде компании Iryo, попавшем в аварию, находилось около 300 человек, причина крушения пока неизвестна, пишет издание.

По меньшей мере два человека погибли, несколько получили ранения, а неустановленное число людей заблокировано под завалами после схода с рельсов двух высокоскоростных поездов, сообщают источники El Mundo из службы экстренной помощи.