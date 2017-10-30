Сахалину вернули половину

Часть изъятых доходов регион получит субсидиями

Власти Сахалинской области добились изменения позиции федеральных властей по распределению доходов от СРП-проекта «Сахалин-2». В следующем году центр компенсирует региону 50% изъятых доходов субсидиями

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Власти Сахалинской области договорились с федеральным центром о компенсации региону части доходов от СРП-проекта «Сахалин-2», которые по предложению Минфина будут изъяты в пользу федерального бюджета, следует из протокола прошедшего в четверг, 26 октября, совещания у зампреда правительства и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева. Подлинность документа РБК подтвердил источник, знакомый с результатами совещания.

Ранее бюджет Сахалинской области получал 75% доходов от налога на прибыль проекта «Сахалин-2», оставшиеся 25% уходили в федеральный бюджет. Минфин предложил зеркальную схему, увеличив федеральную долю до 75%.

В ходе совещания, в котором принимали участие Трутнев, министр финансов Антон Силуанов и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, в частности, обсуждалась проблема недополучения Сахалинской областью доходов от СРП «Сахалин-2», которая приводит к появлению выпадающих доходов регионального бюджета, рассказал источник РБК.

По итогам совещания решение об изъятии нефтегазовых доходов «Сахалина-2» в федеральный бюджет осталось в силе. Но Минфину поручили для обеспечения сбалансированности бюджета Сахалинской области в 2018 году выделить бюджету региона субсидии в объеме «не более 50% от суммы изъятия» доходов от налогов с «Сахалина-2», говорится в протоколе. Субсидии будут направлены на финансирование «переходящих проектов капитального строительства и социально значимых текущих расходов». По словам источника РБК, регион сможет рассчитывать на выплаты в объеме до 18 млрд руб. По его словам, с 2019 года формула будет предполагать равное распределение доходов от СРП «Сахалин-2» между регионом и федеральным центром.

«На 2018 год часть денег возвращается в виде субсидий. На 2019 год формула будет 50 на 50 между регионом и центром по распределению прибыли от налогов по СРП «Сахалин-2», — говорит источник РБК.

Правительству области поручено составить перечень объектов и мероприятия, которые будут субсидироваться федеральными властями. «Деньги должны были пойти на капитальное строительство и социально значимые проекты. В 2018-м их хватит, чтобы, затянув пояса, выполнить все обязательства и планы. Ничего резать не придется», — подтверждает источник РБК, близкий к региональной администрации.

Согласно действующему законодательству в региональный бюджет от налога на прибыль от СРП «Сахалин-2» поступает 75% доходов, оставшиеся 25% — в федеральный бюджет. Но Минфин в проекте федерального бюджета на 2018–2020 годы предложил на следующие три года поменять схему: оставить Сахалину 25% доходов от налога на прибыль, а в федеральный бюджет зачислять 75%. Как отмечается в пояснительной записке к проекту бюджета, который был внесен в Госдуму 29 сентября, перераспределяемые от Сахалина федеральному бюджету доходы должны были составить в 2018 году 33,72 млрд руб., в 2019 году — 17,75 млрд и в 2020 году — 16,93 млрд. Предложение было одобрено правительством. Перераспределенные средства власти намеревались потратить на развитие Дальнего Востока. Как писал РБК, по такой схеме за последующие три года федеральный бюджет мог получить 68,4 млрд руб.

Сахалинская областная дума дала отрицательный отзыв на проект федерального бюджета. В областной Думе заявляли, что при изменении доходов Сахалин будет вынужден отказаться от строительства школ, больниц, жилья и выплат ряду льготников. Местных депутатов поддержали некоторые депутаты Госдумы, направившие письмо спикеру Вячеславу Володину. Он, в свою очередь, заявил, что решение о перераспределении доходов от СРП «Сахалин-2» было принято без согласования с регионом.

По словам источника РБК, губернатор Сахалина встречался с главой Совфеда Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным, которые высказали мнение, что изменение параметров регионального бюджета может ухудшить условия жизни в области.

Как писал РБК, 13 октября вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минфину доработать поправку в Бюджетный кодекс, которая касается изъятия у бюджета Сахалина 50% доходов от налога на прибыль по СРП «Сахалин-2». В четверг вечером в аппарате Козака РБК не прокомментировали новую схему перераспределения доходов от «Сахалина-2». В пятницу, 27 октября, представитель Минфина перенаправил вопрос РБК в правительство, представитель Трутнева сказал, что предоставит комментарий по Сахалину позднее.​​