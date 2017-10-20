Как участие Ксении Собчак повлияет на выборы-2018

Новый кандидат поборется за избирателя Алексея Навального. При этом одни и те же формулировки из уст Навального и Собчак воспринимаются аудиторией по-разному. Риторика Навального для власти опасна. Риторика Собчак — нет

Казалось бы, выдвижение Собчак мало напоминает изначально продуманный продукт администрации президента. Собчак будет апеллировать к молодежи, тогда как последние месяцы из всех возможных кандидатов это прерогатива единственного — который и в «Яндекс» ходит, и в «Сириусе» с юными талантами общается, и урок 1 сентября ведет, и на всемирном фестивале выступает. То есть будущее за этим кандидатом, а оттенять его в кампании должны были люди из прошлого, вспоминающие о былых поражениях. И когда обсуждались вопросы мобилизации на выборы молодежи, то тоже имелось в виду, что она должна проголосовать за Владимира Путина. А тут логика нарушается — появляется альтернативный кандидат, говорящий о будущем и рассчитывающий на голоса молодых.

Но точно так же невозможно представить себе, что Собчак независима от власти. Она уходила от нее в 2012 году, когда люди десятками тысяч шли на площади и эмоции зашкаливали. Но сейчас другое время — менее романтичное, более расчетливое. Желающих участвовать в президентских выборах кроме лидеров трех парламентских партий множество. Причем потенциальные участники выборов прекрасно понимают пределы своих возможностей — разумеется, они не рассчитывают на победу. Для них выборы — возможность заявить о себе, получить уникальные возможности для раскрутки. Однако приоритетную возможность получить неформальную санкцию на участие (причем форма этой санкции может быть разной — не только прямое благословение, но и мягкое отсутствие отказа) имеет кандидат, способный лично встретиться с Путиным. У Собчак такая возможность есть — и, судя по всему, она ее максимально использовала. Также понятно, что это было бы невозможно без участия части президентского окружения. Какой именно — возможно, в точности узнаем из мемуарной литературы.

Собчак и Навальный

Ксения Собчак может быть аналогом раннего Жириновского, только с другим знаком и с другими целями. Жириновский тоже пришел в электоральную политику в 1991 году как кандидат «против всех» — и Ельцина, и Николая Рыжкова. И прорвался, запомнился своей риторикой, необычностью на фоне привычных по стилю кандидатов. Тогда Жириновскому сильно повезло: Ельцин победил в первом туре, и домашняя заготовка тогдашнего Кремля (Жириновский перед вторым туром призывает избирателей проголосовать за Рыжкова) оказалась невостребованной. Поэтому спустя пару лет он смог вновь выйти на арену как независимый, равноудаленный от всех враждующих сторон кандидат — и выиграть думские выборы по спискам.

Но если Жириновский ориентировался на разочарованных людей с общественной периферии, то Собчак (и это очень хорошо видно из ее первого же обращения к избирателям) хочет получить голоса активной части общества, которую власть после протестов 2012 года вытесняет на периферию. Которой душно в мире, где господствуют православие, самодержавие и народность. Среди них немало либерально настроенных россиян, но есть и те, кто дистанцируется от либерализма, считая, что он дискредитирован в 90-е годы (хотя на практике разделяют немалую часть либеральных идей).

Эти избиратели присматриваются к Алексею Навальному — кого-то из них он привлекает, кого-то отпугивает. Но Навальный по определению не может быть допущен на выборы — не только из-за судимости (теоретически эту проблему можно решить — вопрос только, зачем это власти), но и в связи с перспективой появления его на экранах с антикоррупционной риторикой. В России, как и в других странах, важно не только то, что говорит кандидат, но и кто говорит и как говорит. Одни и те же формулировки из уст Навального, Собчак и, например, Григория Явлинского воспринимаются аудиторией совершенно по-разному. Риторика Навального для власти опасна. Риторика Собчак или Явлинского — нет.

Опасна ли Собчак для Навального как конкурент, хотя и виртуальный? Определенные проблемы она ему может создать: ему придется реагировать на ее кампанию — а, значит, втягиваться в дискуссии о том, кремлевский она агент или нет. При том что Собчак — свой человек для либерального истеблишмента, и слишком резкая критика в ее адрес может вызвать протест со стороны лидеров мнений. Но в целом, думается, эти проблемы будут не очень велики. Пока либералы присматриваются к Навальному, он ищет других сторонников, полагая, что если ему удастся серьезно расширить базу поддержки, то либералы придут к нему сами. Аудитория его митингов — от ищущих себя школьников и студентов до раздраженных регионалов — уже другая. Собчак для ее немалой части — фигура неприемлемая.

Неудобное прошлое

Но и для либеральной аудитории в целом (исключая довольно узкий «верхний» слой, где все друг друга хорошо знают) Собчак — фигура весьма сомнительная. Эта аудитория скорее уж проголосует за идеологически близкого Явлинского, если того допустят к выборам. Кстати, с выдвижением Собчак шансы на это уменьшились — чем больше кандидатов, тем большее число голосов получают конкуренты фаворита. Поддержат ли либеральные избиратели Собчак в случае отсутствия приемлемых для них альтернатив? Для одних это изначально неприемлемо (они «проголосуют ногами»), другие могут подумать и принять решение в зависимости от качества ее избирательной кампании. А также от того, сколько лидеров мнений примет в ней участие и прямо призовет голосовать за кандидата.

Проблема Собчак в том, что в отличие от Жириновского у нее есть прошлое (Жириновский буквально вынырнул ниоткуда) и это прошлое вызывает очень разные реакции у целевой аудитории. И если Жириновский знал, чего хочет — прорваться в политику и удержаться в ней, то Собчак, похоже, больше нуждается в том, чтобы вернуться на ведущие телеканалы, от которых она была отлучена в 2012 году, снова стать для них персоной грата​. Президентская кампания дает ей шанс по принципу «ввязаться в бой, а там посмотрим». А вернувшись в качестве кандидата в президенты, можно уже не уходить, когда кампания закончится. А продолжать активно участвовать в разного рода программах — и политических, и развлекательных.

Однако Собчак все же по натуре звезда, а не политик. Кстати, когда речь идет о политической энергетике, то с Жириновским можно сравнить скорее того же Навального. Для них политика — это жизнь, для Собчак — очередной жизненный этап, и не более того.