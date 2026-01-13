 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

За три часа ПВО перехватила над Россией девять дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО перехватили над двумя регионами и акваторией Азовского моря девять беспилотников, сообщило Минобороны.

В период с 20:00 до 23:00 четыре аппарата уничтожили над Азовским морем, три — над Крымом и два — над Ростовской областью.

За ночь ПВО сбила над Россией 13 дронов
Политика

В этот период в Краснодаре действовали ограничения на полеты. На момент подготовки публикации аэропорт работает в штатном режиме.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Александра Озерова
ПВО беспилотники Азовское море Ростовская область Крым
Прямой эфир
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В США предложили запретить президентам называть здания в свою честь Политика, 00:55
«Обозреватель» узнал о подозрении, врученном Арахамии Политика, 00:46
The Guardian сообщила о подготовке Ирана к отключению от глобальной Сети Политика, 00:36
«Астра» начала переговоры о покупке «МоегоОфиса» у структуры КасперскогоПодписка на РБК, 00:00
Украинские силовики пришли с обысками в офис партии Тимошенко Политика, 13 янв, 23:57
СК завершил следствие по делу бывшего замглавы Минобороны Булгакова Политика, 13 янв, 23:49
За три часа ПВО перехватила над Россией девять дронов Политика, 13 янв, 23:28
Трамп призвал иранцев «сделать Иран великим» Политика, 13 янв, 23:28
Что известно о гибели младенцев в Кузбассе и какие будут последствия Общество, 13 янв, 23:19
Трамп заявил, что США продолжат сотрудничать с Венесуэлой Политика, 13 янв, 23:08
WSJ узнала о плане трех стран убедить США не наносить удары по Ирану Политика, 13 янв, 23:06
Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России Политика, 13 янв, 22:56
Во главе «Манчестер Юнайтед» поставили бывшего игрока команды Спорт, 13 янв, 22:56