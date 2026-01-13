За три часа ПВО перехватила над Россией девять дронов

Силы ПВО перехватили над двумя регионами и акваторией Азовского моря девять беспилотников, сообщило Минобороны.

В период с 20:00 до 23:00 четыре аппарата уничтожили над Азовским морем, три — над Крымом и два — над Ростовской областью.

В этот период в Краснодаре действовали ограничения на полеты. На момент подготовки публикации аэропорт работает в штатном режиме.