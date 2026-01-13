 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Apple впервые за 10 лет поднимет цены на сервисы в России

iPhones: Apple впервые с 2015 года поднимет цены на свои сервисы в России
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Корпорация Apple планирует впервые с 2015 года повысить цены на свои платные сервисы для российских пользователей. Об этом сообщает издание iPhones со ссылкой на источники.

Ценовые изменения в первую очередь затронут подписки на сервисы Apple (iCloud+, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple One). Кроме того, могут вырасти стандартизированные цены в App Store и стоимость подписок внутри сторонних приложений.

По данным издания, подорожание связано с увеличением НДС в России до 22%. По словам источника, Apple планирует объяснить обновление цен релизом нового сервиса — Apple Health на базе искусственного интеллекта.

Apple выбрала Google Gemini для создания обновленной версии Siri
Технологии и медиа
Фото:Dado Ruvic / Reuters

По подсчетам iPhones, цены вырастут примерно на 19%. Издание отмечает, что последний раз Apple изменил тарифную сетку в 2015 году.

Вскоре после начала военной операции Apple остановила продажи своей продукции в России. Кроме того, корпорация ограничила использование в стране Apple Pay и других своих сервисов. Ряд сервисов остались доступны российским пользователям, однако их невозможно оплатить российской банковской картой.

Анастасия Луценко
Apple цены iPhone подписка
