«Ахмат» расторг контракт с боснийским легионером
Боснийский защитник Милош Шатара покинул «Ахмат». Об этом сообщается в телеграм-канале грозненского клуба РПЛ.
30-летний футболист и «Ахмат» расторгли трудовое соглашение по согласию сторон.
Шатара перешел в «Ахмат» зимой 2023 года из солигорского «Шахтера», сыграв за это время в официальных турнирах 41 матч.
«Ахмат» ушел на зимний перерыв на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы