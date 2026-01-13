«Ахмат» расторг контракт с боснийским легионером

Защитник Милош Шатара играл за грозненский клуб с 2023 года

Фото: телеграм-канал ФК «Ахмат»

Боснийский защитник Милош Шатара покинул «Ахмат». Об этом сообщается в телеграм-канале грозненского клуба РПЛ.

30-летний футболист и «Ахмат» расторгли трудовое соглашение по согласию сторон.

Шатара перешел в «Ахмат» зимой 2023 года из солигорского «Шахтера», сыграв за это время в официальных турнирах 41 матч.

«Ахмат» ушел на зимний перерыв на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.