Что известно о гибели младенцев в Кузбассе и какие будут последствия

В роддоме Новокузнецка с 1 декабря умерли 9 новорожденных. Врачи и эксперты связали распространение инфекций с системными проблемами здравоохранения, а юристы ожидают длительного расследования

Фото: Светлана Шереметьева-Шерстнёва / РИА Новости

Хронология событий

12 января кузбасский новостной портал NGS42.RU сообщил о том, что родильный дом № 1 в Новокузнецке перестал принимать пациентов из-за чего в городе с населением 500 тыс. человек остался один роддом. Источник издания связал закрытие с детской смертностью или дефицитом кадров. После этого медучреждение сообщило, что перестало принимать новых пациентов по санитарно-эпидемиологическим показаниям, указав, что дефицита кадров в стационаре нет. Данных о смерти новорожденных в сообщении не было.

Утром 13 января кемеровские СМИ со ссылкой на родственников сообщили о гибели по меньшей мере шести младенцев, после чего правоохранительные органы Кемеровской области начали проверку.

После этого министр здравоохранения региона Андрей Тарасов, подводивший итоги года в прямом эфире в соцсетях признал: «Ситуация произошла». «В данный момент идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава для оценки и предотвращения ситуации. После завершения проверки дадим официальную информацию», — ответил Тарасов на вопрос о гибели младенцев.

Вскоре Минздрав Кемеровской области подтвердил информацию, что в роддоме с 1 декабря по 11 января скончались девять младенцев. По данным министерства, за этот период в роддоме приняли 234 родов, а в отделение реанимации и интенсивной терапии попали 32 ребенка, в том числе 17 с наличием тяжелой внутриутробной инфекций. По сообщению ведомства, 16 из этих детей родились недоношенными, а у одного новорожденного диагностировали первичный иммунодефицит. Некоторые из них находились под наблюдением больше месяца.«К сожалению, девять детей не выжили. Четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии», — сообщили в минздраве региона, уточнив, что еще четверых младенцев перевели на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени Малаховского.

Как рассказала ТАСС сестра одной из рожениц, та поступила в роддом 2 декабря и родила недоношенную девочку, которую после рождения положили в инкубатор: «Она там наблюдалась. Была инфекция, сказали. Все было нормально. Ребенок шел на поправку». Потом, по словам сестры роженицы, перед Новым годом в роддоме ввели карантин и родителей к детям перестали пускать, информируя об их состоянии по телефону. «Два раза в день — в 11 утра, в 7 вечера — туда они звонили, узнавали, все нормально. 11-го позвонили, сказали, что она умерла», — рассказала родственница матери ребенка.

Что известно о больнице

С 2024 года в новокузнецком роддоме зафиксировали около 150 нарушений, в частности сотрудники не обеспечивали пациентов средствами для обработки рук, сообщил источник местного издания NGS42 в силовых структурах. Согласно базе «Спарк», за 2025 год в Новокузнецкой городской клинической больнице № 1, к которой относится роддом, провели 15 внеплановых проверок и профилактических визитов. В результате последней проверки, которая прошла 21 ноября, территориальный орган Росздравнадзора вынес предостережение больнице после рассмотрения обращения пациента о неоказании медпомощи в рамках программы ОМС.

В разговоре с РБК глава комитета Совфеда по социальной политике Елена Перминова указала, что многие роженицы жаловались на работу роддома. Судя по сообщениям в соцсетях, их не устраивала работа персонала и состояние самой больницы, отметила сенатор.

Одна из пациенток Дарья Генералова рассказала «Комсомольской правде», что с ней грубо обращались, не давали обезболивающие, а после родов «оставили на одной клеенке». По ее словам, ей было показано кесарево сечение, а когда начались сильные боли «никто не спешил» везти девушку на операцию.

В то же время другая пациентка Татьяна Лотц, рожавшая в новокузнецком роддоме № 1, рассказала в эфире Радио РБК, что была наслышана о плохих отзывах про учреждение, но ее опыт оказался другим. По ее словам, ей хорошо оказали помощь, а медсестры «все прекрасно объяснили»: у новорожденного был повышенный С-реактивный белок, но после необходимых процедур мать и ребенка выписали с хорошими показателями.

В сентябре управление Следственного комитета по Кемеровской области сообщало о проведении доследственной проверки после сообщений о смерти ребенка при родах в роддоме № 1. Тогда девушка, представившаяся сестрой одной их пациенток роддома, разместила видео в соцсетях, где рассказала, что во время родов ребенку якобы оторвали руку, в результате чего он скончался. В пресс-службе больницы сообщили NGS42.ru, что описанные факты не подтвердились, а роженица не завершила необходимого лечения, подписав добровольный отказ.

Какие меры приняли власти

После сообщений о смерти новорожденных Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: по ч. 3 ст. 109 — причинение смерти по неосторожности, и ч. 3 ст. 293 — халатность.

Также по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в Кемеровскую область для проверки работы службы родовспоможения направили группу специалистов НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова и Санкт-Петербургского педиатрического университета, которую возглавила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отстранил от должности главного врача роддома Виталия Хераскова на время проведения проверок. Середюк также поручил проверить все родильные дома и перинатальные центры региона на готовность к самым сложным случаям.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала произошедшие «трагедией для государства» и дала поручения комитету по социальной политике, а также сенаторам от Кемеровской области внимательно следить за ходом проверки и расследования, досконально изучить все детали и при необходимости предложить законодательные инициативы, «которые исключили бы в будущем возможность таких вопиющих случаев».

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия») направила официальное обращение министру здравоохранения с требованием провести комплексную проверку условий для новорожденных во всех родильных домах страны, сообщил ТАСС.

Уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что направила запросы в адрес министра здравоохранения Кузбасса и прокурора региона. «Выясняем информацию о состоянии здоровья рожениц, а также новорождённых, которые сейчас получают медицинскую помощь, и их дальнейшей маршрутизации», — сообщила она, добавив, что готова помочь в организации необходимой психологической помощи пострадавшим семьям.

Могли ли повлиять системные проблемы

По мнению сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, трагедия в Новокузнецке — проявление накопленных системных проблем в организации стационарной помощи. В первую очередь, заявил он РБК, речь идет о последствиях многолетней оптимизации: сокращении коечного фонда и площадей, укрупнении медицинских организаций, хроническом дефиците медицинских кадров, прежде всего среднего персонала и профильных специалистов. Что касается внутрибольничных инфекций, то их распространение напрямую связано с состоянием инфраструктуры, устаревшими зданиями, нехваткой специалистов по эпидемиологическому контролю и перегрузкой стационаров, считает Власов.

Он отметил, что за последние годы в России значительно снизилась перинатальная смертность. «Этот опыт показывает: когда система выстроена правильно, риски удается существенно снижать. Поэтому сегодня необходим пересмотр системных решений: укрепление кадрового потенциала, модернизация родовспомогательных учреждений, усиление инфекционного контроля. Это актуально для большинства регионов нашей страны», — считает Власов.

С ним согласен врач-педиатр Игорь Кашаба. В эфире Радио РБК он сообщил, что за последние годы в Кемеровской области закрыли около 100 фельдешрско-акушерских пунктов (ФАП), в связи с чем беременные женщины вынуждены ездить из малых населенных пунктов на обследование в крупные города. Кроме того, по мнению Кашабы, количество медицинского персонала в связи с оптимизацией сокращается, а нагрузка растет. «Без изменения вообще всей системы родовспоможения, увеличения числа ФАП, увеличения зарплат сотрудников эту проблему решить невозможно», — считает он.

Что говорят специалисты об инфекции

Временно отстраненный от должности главврач больницы Херасков сообщил RT, что все погибшие новорожденные были недоношены и имели тяжелые паталогии. По его словам, в больнице не видят общей причины смерти девяти детей, а информация о вирусной инфекции не подтвердилась. «Самое главное, сегодня нет информации ни для беременных, ни для горожан в целом. Нет у нас оснований думать, что это какая-то респираторная инфекция», — сказал Херасков.

В то же время региональный Минздрав сообщил, что погибшие и другие дети в тяжелом состоянии имели внутриутробную инфекцию.

По мнению бывшего главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко причиной гибели девяти новорожденных могла стать бактериальная инфекция. По его словам, это распространенная проблема в тех роддомах, где много уязвимых детей с очень низким весом. По мнению Онищенко, массовая гибель детей за короткий период могла случиться только при нарушении режима работы в роддоме, например, из-за несоблюдения санитарных норм и правил инфекционного контроля.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета академик РАН Сергей Нетесов, также подозревает, что распространившаяся в роддоме Новокузнецке инфекция — бактериальная, но необходимо дождаться лабораторной диагностики. Он отметил, что она может занять одну-две недели, а источником инфекции могли стать как медицинские инструменты, так и любые другие факторы.

Что может грозить сотрудникам роддома

Руководитель проекта «Юраптека» Булат Мухамеджанов в разговоре с РБК отметил, что максимальное наказание по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), составляет до четырех лет лишения свободы, а по ч. 3 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) до семи лет колонии. При этом возраст потерпевших с точки зрения уголовно-правовой оценки значения не имеет и сам по себе не рассматривается как отягчающее обстоятельство.

Мухамеджанов отметил, что число дел в отношении медицинских работников в последнее время снижается. По его словам, если в 2023 году было возбуждено 2,3 ты. уголовных дел, то в 2024 году — уже 2,1 тыс. а за девять месяцев 2025 года — 1,4 тыс. дел. Эта динамика, по оценке эксперта, сохранится и в дальнейшем, в том числе из-за декриминализации в декабре 2024 года ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) применительно к медицинским сотрудникам. «Доля таких дел была весьма внушительной», — отметил он, уточнив, что только в 2024 году по этой статье было возбуждено 429 дел.

Практика привлечения к уголовной ответственности главных врачей, по его словам, остается крайне ограниченной. За 15 лет работы он вспомнил только два «подобных случая», когда руководитель медучреждения становился фигурантом дела о халатности, повлекшей гибель пациентов. Как подчеркнул Мухамеджанов, главный врач в первую очередь выступает администратором и менеджером, который отвечает за организацию процесса оказания медпомощи, финансовую устойчивость больницы и контроль за персоналом, а непосредственное участие в лечении пациентов, как правило, не принимает.

В рамках расследования, отметил Мухамеджанов, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причины гибели новорожденных, а также выяснить, связана ли она с действиями врачей. Родителям, по его словам, следует быть готовыми к затяжному процессу, так как подобные расследования часто длятся годами из-за высокой загрузки экспертных учреждений и сложности самих исследований. Даже с учетом общественного резонанса, допускает эксперт, дело может потребовать проведения нескольких экспертиз, а окончательные выводы следствия станут понятны «не скоро».

Сейчас говорить о гражданских исках и компенсации морального вреда, по мнению Мухамеджанова, преждевременно. «Как только на руках будет заключение, особенно комиссионной судебно-медицинской экспертизы в рамках уголовного дела, тогда основания для подачи исков появятся», — резюмировал он.

Кандидат медицинских наук, адвокат МГКА «Новиков и Партнеры» Руслан Калинин в беседе с РБК объяснил, что в связи с тем, что возбуждены уголовные дела, следствие должно будет назначить сложные комиссионные судебно-медицинские экспертизы. По его словам, этот процесс может занять 1,5-2 года, а в ходе расследования статьи, по которым возбуждено уголовное дело, могут быть переквалифицированы. Адвокат рассказал, что в большинстве случаев обвинения предъявляются лечащим врачам, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь, тогда как привлечение к ответственности главврача маловероятно. При этом, он заметил, что около 90% возбужденных дел по факту «врачебных ошибок» на практике прекращается без предъявления обвинений.