В Германии предъявили обвинения украинцам по делу о посылках с бомбами
Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения двум гражданам Украины Даниилу Б. и Владиславу Т. в шпионаже, в том числе с целью саботажа, и сговоре с целью поджога. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным прокуратуры, Даниил Б., Владислав Т. и Евгений Б., который проходил по другому делу, в конце марта 2025 года отправили из Кёльна на Украину две посылки с активированными GPS-трекерами. Указания они получили от российской разведки через посредников в Мариуполе, заявило ведомство. Обвиняемые хотели изучить маршруты доставки компании, предоставляющей соответствующие услуги, чтобы впоследствии отправить посылки, содержащие зажигательные устройства. Предполагалось, что они будут подорваны в Германии или на украинской территории, подконтрольной Киеву.
Даниил Б. и Владислав Т. были арестованы 9 и 10 мая прошлого года и остаются под стражей. Евгений Б. был арестован в Швейцарии 13 мая того же года и был экстрадирован в Германию 23 декабря, ему вскоре предъявят обвинение.
Летом 2024 года в логистическом центре DHL в Лейпциге загорелась посылка с зажигательным устройством, отправленная из одной из стран Балтии. Это произошло прямо перед тем, как ее должны были погрузить в самолет. Занимавший тогда пост главы Федерального ведомства по охране Конституции (BfV) Томас Хальденванг отмечал, что пожар начался в центре, а не во время полета «по счастливому стечению обстоятельств». Хальденванг обвинял в диверсии «российские спецслужбы». Аналогичный пожар произошел также на складе DHL под Бирмингемом в Великобритании.
The Wall Street Journal писала, что Россию заподозрили в причастности к попыткам тайно провезти воспламеняющиеся устройства на рейсах DHL. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл эту информацию «вбросами».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы