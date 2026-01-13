 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Германии предъявили обвинения украинцам по делу о посылках с бомбами

В Германии предъявили обвинения двум украинцам по делу о посылках с бомбами
Двум гражданам Украины Даниилу Б. и Владиславу Т. инкриминируют шпионаж, в том числе с целью саботажа, и сговор с целью поджога. Они планировали отправить посылки, которые должны были подорвать в Германии или на Украине
Фото: Bodo Marks / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Bodo Marks / dpa / picture-alliance / ТАСС

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения двум гражданам Украины Даниилу Б. и Владиславу Т. в шпионаже, в том числе с целью саботажа, и сговоре с целью поджога. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, Даниил Б., Владислав Т. и Евгений Б., который проходил по другому делу, в конце марта 2025 года отправили из Кёльна на Украину две посылки с активированными GPS-трекерами. Указания они получили от российской разведки через посредников в Мариуполе, заявило ведомство. Обвиняемые хотели изучить маршруты доставки компании, предоставляющей соответствующие услуги, чтобы впоследствии отправить посылки, содержащие зажигательные устройства. Предполагалось, что они будут подорваны в Германии или на украинской территории, подконтрольной Киеву.

Даниил Б. и Владислав Т. были арестованы 9 и 10 мая прошлого года и остаются под стражей. Евгений Б. был арестован в Швейцарии 13 мая того же года и был экстрадирован в Германию 23 декабря, ему вскоре предъявят обвинение.

В Германии выдали ордер на арест украинца по делу о почтовых диверсиях
Политика
Фото:Arne Dedert / dpa / Global Look Press

Летом 2024 года в логистическом центре DHL в Лейпциге загорелась посылка с зажигательным устройством, отправленная из одной из стран Балтии. Это произошло прямо перед тем, как ее должны были погрузить в самолет. Занимавший тогда пост главы Федерального ведомства по охране Конституции (BfV) Томас Хальденванг отмечал, что пожар начался в центре, а не во время полета «по счастливому стечению обстоятельств». Хальденванг обвинял в диверсии «российские спецслужбы». Аналогичный пожар произошел также на складе DHL под Бирмингемом в Великобритании.

The Wall Street Journal писала, что Россию заподозрили в причастности к попыткам тайно провезти воспламеняющиеся устройства на рейсах DHL. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл эту информацию «вбросами».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Германия украинцы обвинения посылки Россия
Материалы по теме
Польские власти предъявили украинцу обвинение в содействии диверсиям
Политика
Польша попросила Белоруссию выдать подозреваемых в диверсии украинцев
Политика
ФСБ заявила о задержании подростков, готовивших диверсию на «Дружбе»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 18:09
Axios узнал о тайной встрече Уиткоффа с сыном последнего иранского шаха Политика, 21:56
Канада призвала своих граждан покинуть Иран Политика, 21:53
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Лидер Западной конференции КХЛ проиграл, пропустив на последней минуте Спорт, 21:50
Трамп призвал американцев покинуть Иран Политика, 21:37
В Германии предъявили обвинения украинцам по делу о посылках с бомбами Политика, 21:36
«Ахмат» расторг контракт с боснийским легионером Спорт, 21:32
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Один из первых медалистов Олимпиады в сноуборде погиб из-за схода лавины Спорт, 21:27
Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках Бизнес, 21:21
Apple впервые за 10 лет поднимет цены на сервисы в России Технологии и медиа, 21:17
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Российский бизнес пожаловался на проблемы в Иране
РАДИО
 Бизнес, 20:59
Новый тренер «Спартака» Карседо обратился к болельщикам Спорт, 20:44
Какие страны вышли из конвенции по противопехотным минам. Инфографика Политика, 20:44