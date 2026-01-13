В Германии предъявили обвинения украинцам по делу о посылках с бомбами

В Германии предъявили обвинения двум украинцам по делу о посылках с бомбами

Двум гражданам Украины Даниилу Б. и Владиславу Т. инкриминируют шпионаж, в том числе с целью саботажа, и сговор с целью поджога. Они планировали отправить посылки, которые должны были подорвать в Германии или на Украине

Фото: Bodo Marks / dpa / picture-alliance / ТАСС

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения двум гражданам Украины Даниилу Б. и Владиславу Т. в шпионаже, в том числе с целью саботажа, и сговоре с целью поджога. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, Даниил Б., Владислав Т. и Евгений Б., который проходил по другому делу, в конце марта 2025 года отправили из Кёльна на Украину две посылки с активированными GPS-трекерами. Указания они получили от российской разведки через посредников в Мариуполе, заявило ведомство. Обвиняемые хотели изучить маршруты доставки компании, предоставляющей соответствующие услуги, чтобы впоследствии отправить посылки, содержащие зажигательные устройства. Предполагалось, что они будут подорваны в Германии или на украинской территории, подконтрольной Киеву.

Даниил Б. и Владислав Т. были арестованы 9 и 10 мая прошлого года и остаются под стражей. Евгений Б. был арестован в Швейцарии 13 мая того же года и был экстрадирован в Германию 23 декабря, ему вскоре предъявят обвинение.

Летом 2024 года в логистическом центре DHL в Лейпциге загорелась посылка с зажигательным устройством, отправленная из одной из стран Балтии. Это произошло прямо перед тем, как ее должны были погрузить в самолет. Занимавший тогда пост главы Федерального ведомства по охране Конституции (BfV) Томас Хальденванг отмечал, что пожар начался в центре, а не во время полета «по счастливому стечению обстоятельств». Хальденванг обвинял в диверсии «российские спецслужбы». Аналогичный пожар произошел также на складе DHL под Бирмингемом в Великобритании.

The Wall Street Journal писала, что Россию заподозрили в причастности к попыткам тайно провезти воспламеняющиеся устройства на рейсах DHL. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл эту информацию «вбросами».