Один из первых медалистов Олимпиады в сноуборде погиб из-за схода лавины

Сноубордист Уэли Кестенхольц — бронзовый призер первых соревнований по сноуборду на Олимпийских играх — погиб в результате схода лавины в швейцарском Вале. Ему было 50 лет

Уэли Кестенхольц (Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images)

Первый швейцарский олимпийский медалист в сноуборде Уэли Кестенхольц погиб в результате схода лавины в Альпах, сообщается на сайте Швейцарской лыжной федерации.

Как пишет The Guardian, трагедия произошла 11 января в швейцарском Вале. Кестенхольц катался на сноуборде на высоте около 2400 метров в компании друга-лыжника, когда на них сошла лавина.

Спутник Кестенхольца сумел самостоятельно выбраться и вызвать спасателей. Самого сноубордиста, оказавшегося под снегом, с места происшествия эвакуировали вертолетом. Его доставили сначала в больницу города Фисп, а затем перевезли в клинику в Сьоне, где он позже скончался от полученных травм.

Кестенхольц стал бронзовым призером на дебютных олимпийских соревнованиях по сноуборду — в гигантском слаломе на Играх в Нагано в 1998 году. Он также участвовал в Олимпиадах 2002 и 2006 годов, дважды выигрывал экстремальные соревнования X-Games в дисциплине сноуборд-кросс и продолжил профессиональную карьеру в экстремальных видах спорта.

Кестенхольцу было 50 лет. У него остались жена и двое сыновей 17 и 9 лет.