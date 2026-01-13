Трамп заявил, что США продолжат сотрудничать с Венесуэлой
США продолжат работать с Венесуэлой в интересах самого латиноамериканского государства, заявил американский президент Дональд Трамп на выступлении в Детройтском экономическом клубе. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Белого Дома.
«Мы будем работать с Венесуэлой. Мы снова сделаем эту страну очень сильной», — сказал он.
Глава государства отметил, что Вашингтон получает от Венесуэлы «миллионы и миллионы баррелей нефти» стоимостью в миллиарды долларов. «Мы собираемся снизить цены на нефть еще больше», добавил он.
После захвата президента страны Николаса Мадуро и его супруги Трамп заявил, что Вашингтон может извлечь выгоду из нефти, которая будет передана США. Позже, 7 января, он объявил, что временные власти Венесуэлы передадут американской стороне от 30 до 50 млн барр. нефти, которая будет продана по рыночной цене, а средства президент будет контролировать самостоятельно, чтобы «гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».
Как писала газета The Wall Street Journal, он планирует снизить цены на нефть до $50 за баррель. 10 января Трамп подписал указ, в соответствии с которым средства от продажи венесуэльской нефти замораживаются «во имя блага американского и венесуэльского народов».
Также американский лидер говорил, что планирует привлечь крупный бизнес к восстановлению нефтяного сектора Венесуэлы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы