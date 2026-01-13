Трамп заявил, что США продолжат сотрудничать с Венесуэлой

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

США продолжат работать с Венесуэлой в интересах самого латиноамериканского государства, заявил американский президент Дональд Трамп на выступлении в Детройтском экономическом клубе. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Белого Дома.

«Мы будем работать с Венесуэлой. Мы снова сделаем эту страну очень сильной», — сказал он.

Глава государства отметил, что Вашингтон получает от Венесуэлы «миллионы и миллионы баррелей нефти» стоимостью в миллиарды долларов. «Мы собираемся снизить цены на нефть еще больше», добавил он.

После захвата президента страны Николаса Мадуро и его супруги Трамп заявил, что Вашингтон может извлечь выгоду из нефти, которая будет передана США. Позже, 7 января, он объявил, что временные власти Венесуэлы передадут американской стороне от 30 до 50 млн барр. нефти, которая будет продана по рыночной цене, а средства президент будет контролировать самостоятельно, чтобы «гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».

Как писала газета The Wall Street Journal, он планирует снизить цены на нефть до $50 за баррель. 10 января Трамп подписал указ, в соответствии с которым средства от продажи венесуэльской нефти замораживаются «во имя блага американского и венесуэльского народов».

Также американский лидер говорил, что планирует привлечь крупный бизнес к восстановлению нефтяного сектора Венесуэлы.