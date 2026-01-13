В Словакии оправдали экс-министра, поддержавшего операцию на Украине

Штефан Гарабин (Фото: Petr David Josek / AP/ ТАСС)

Верховный суд Словакии подтвердил оправдательный приговор в отношении бывшего министра юстиции Штефана Гарабина, опубликовавшего после начала военной операции на Украине пост с поддержкой действий России. Об этом сообщает словацкое издание Denník N.

В мае 2025 года специальный уголовный суд в городе Пезинок снял с Гарабина обвинения по ряду статей, включая статью «одобрение преступного деяния». Судья не нашел в его словах состава уголовного преступления.

Прокурор подал апелляцию на приговор. Верховный суд ее отклонил, отметив, что в нижестоящей инстанции последовательно оценили представленные доказательства. Решение является окончательным.

Штефан Гарабин дважды возглавлял Верховный суд Словакии — с 1998 по 2003 год, а также с 2009 по 2014 год. В 2006–2009 годах он занимал пост министра юстиции страны. В 2019 году Гарабин баллотировался на пост президента Словакии, по итогам выборов занял третье место, набрав 14,35% голосов.

На следующий день после начала военной операции на Украине Гарабин написал в своих соцсетях, что поступил бы так же, как президент России Владимир Путин. «Долг россиян — усмирить нацистов, которые с 2014 года путем геноцида уничтожили 15 тыс. своих мирных жителей», — написал он.

Гарабина задержали в мае 2022 года. Он заявил, что гордится своим высказыванием и готов повторить его в любое время. В июне 2023-го Гарабину предъявили обвинение в «диффамации нации, расы и убеждений», а также «одобрении преступления».

Россия ведет военную операцию с 24 февраля 2022 года. Ее целью Москва называла защиту населения Донбасса, «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины и обеспечение собственной безопасности в условиях угрозы со стороны НАТО.