Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России
Европейский союз планирует завершить принятие 20-го пакета антироссийских санкций в феврале, заявила глава евродипломатии Каллас на пресс-конференции в Германии. Трансляцию ее выступления Reuters опубликовал в соцсети Х.
«Мы продвигаем 20-й пакет санкций и планируем принять окончательное решение по нему в следующем месяце», — заявила Каллас и напомнила, что ЕС также собирается выделить Украине кредит в размере €90 млрд на финансирование государственных функций и обороны на ближайшие два года.
До этого Euractiv со ссылкой на дипломата сообщил, что Евросоюз планирует представить 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля.
Возможные меры, по информации издания, — запрет экспорта предметов роскоши в Россию, ограничение обслуживания российских нефтяных танкеров и сокращение квот на импорт российских удобрений.
По данным немецкой газеты Welt, ограничения коснутся энергетического и банковского секторов, пакет также предусматривает усиление контроля обхода санкций и ограничения на поездки и заморозку активов для лиц и организаций, «несущих ответственность» за перемещение украинских детей. Кроме того, ЕС рассматривает запрет на импорт российского урана с ограничениями для «Росатома».
Прошлый, 19-й пакет санкций против России ЕС одобрил 22 октября. Под ограничения тогда попали в том числе Альфа-банк, МТС-банк, были запрещены операции через платежную систему «Мир» и Систему быстрых платежей, импорт российского сжиженного природного газа по краткосрочным (с 25 апреля 2026 года) и долгосрочным (с 1 января 2027 года) контрактам, а также транзакции, в частности, с «Роснефтью», «Транснефтью», «Газпромнефтью», «Ростехом», «Алмаз — Антеем».
Москва считает любые ограничения западных стран незаконными и настаивает на их отмене. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что российская экономика функционирует под огромным количеством рестрикций, а потому выработала «определенный иммунитет».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы