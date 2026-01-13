Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

ЕС планирует завершить принятие 20-го пакета антироссийских санкций в феврале, заявила глава дипломатии ЕС. Пакет включает в том числе меры по энергетике и банкам

Кая Каллас (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Европейский союз планирует завершить принятие 20-го пакета антироссийских санкций в феврале, заявила глава евродипломатии Каллас на пресс-конференции в Германии. Трансляцию ее выступления Reuters опубликовал в соцсети Х.

«Мы продвигаем 20-й пакет санкций и планируем принять окончательное решение по нему в следующем месяце», — заявила Каллас и напомнила, что ЕС также собирается выделить Украине кредит в размере €90 млрд на финансирование государственных функций и обороны на ближайшие два года.

До этого Euractiv со ссылкой на дипломата сообщил, что Евросоюз планирует представить 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля.

Возможные меры, по информации издания, — запрет экспорта предметов роскоши в Россию, ограничение обслуживания российских нефтяных танкеров и сокращение квот на импорт российских удобрений.

По данным немецкой газеты Welt, ограничения коснутся энергетического и банковского секторов, пакет также предусматривает усиление контроля обхода санкций и ограничения на поездки и заморозку активов для лиц и организаций, «несущих ответственность» за перемещение украинских детей. Кроме того, ЕС рассматривает запрет на импорт российского урана с ограничениями для «Росатома».

Прошлый, 19-й пакет санкций против России ЕС одобрил 22 октября. Под ограничения тогда попали в том числе Альфа-банк, МТС-банк, были запрещены операции через платежную систему «Мир» и Систему быстрых платежей, импорт российского сжиженного природного газа по краткосрочным (с 25 апреля 2026 года) и долгосрочным (с 1 января 2027 года) контрактам, а также транзакции, в частности, с «Роснефтью», «Транснефтью», «Газпромнефтью», «Ростехом», «Алмаз — Антеем».

Москва считает любые ограничения западных стран незаконными и настаивает на их отмене. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что российская экономика функционирует под огромным количеством рестрикций, а потому выработала «определенный иммунитет».