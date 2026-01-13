WSJ узнала о плане трех стран убедить США не наносить удары по Ирану

Саудовская Аравия, Оман и Катар пытаются повлиять на США в попытке предотвратить удар по Ирану на фоне продолжающихся в стране протестов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Представители стран Персидского залива настаивают, что попытки свергнуть иранское правительство вызовут потрясения на нефтяных рынках, а это навредит американской экономике. В частности, они опасаются, что удары по Ирану могут нарушить движение танкеров через Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти.

По словам источников WSJ из числа саудовских чиновников, Эр-Рияд заверил Тегеран, что не будет вмешиваться в потенциальный конфликт и не позволит Вашингтону использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов. Газета отмечает, что именно Саудовская Аравия особенно чувствительна к «нарастающей нестабильности»: власти обратились к местным СМИ с просьбой ограничить освещение протестов, чтобы избежать ответных мер со стороны Ирана.

