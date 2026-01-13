Трамп призвал американцев покинуть Иран

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам следует рассмотреть возможность эвакуации из Ирана. В конце декабря в этой стране вспыхнули массовые протесты на фоне глубокого экономического кризиса.

Ранее Трамп объявил, что отменил все встречи с иранскими властями «до тех пор, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих», и призвал демонстрантов захватывать госучреждения. «Помощь уже в пути! Сделаем Иран великим снова!» — заявил он. Американский лидер до этого не исключал, что США нанесут удары по Ирану на фоне протестов в стране.

На вопрос журналистов, что он имел в виду под словами в Truth Social о том, что «помощь уже в пути», республиканец ответил: «Простите, вам придется самим это выяснить».

Главу Белого дома также спросили о числе убитых в ходе протестов Иране. Он ответил, что ему неизвестны

точные цифры. «Вероятно, мы узнаем в течение следующих 24 часов. Думаю, действительно много», — предположил он.

Накануне Госдепартамент призвал американцев покинуть Иран на фоне масштабных протестов, ограничений доступа к интернету и перебоев в работе общественного транспорта.

Материал дополняется