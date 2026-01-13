Axios узнал о тайной встрече Уиткоффа с сыном последнего иранского шаха

Уиткофф тайно встретился с Пехлеви и обсудил протесты. По данным Axios, это первый подобный контакт на высоком уровне. Пехлеви, отмечает портал, позиционирует себя как возможного «переходного лидера» в случае смены режима в Иране

Реза Пехлеви (Фото: Kiran Ridley / Getty Images)

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в минувшие выходные провел тайную встречу с сыном последнего шаха Ирана Резой Пехлеви, чтобы обсудить охватившие Исламскую Республику протесты, сообщает Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника. Это первый подобный контакт на высоком уровне.

Axios отмечает, что Пехлеви позиционирует себя как возможного «переходного лидера» в Иране. В течение последних двух недель он активно выступал на американских телеканалах, призывая Дональда Трампа вмешаться и поддержать протесты. Однако, по словам источника портала, в администрации американского президента были удивлены, что на некоторых протестных акциях демонстранты начали скандировать его имя.

Сам Трамп, комментируя возможное развитие событий в Иране, назвал Пехлеви «хорошим человеком», но отметил, что на данный момент не считает уместным проводить с ним встречу в статусе президента США. «Я думаю, что лучше предоставить всем возможность самостоятельно поехать туда и увидеть, кто сможет выйти вперед», — сказал американский лидер (цитата по Reuters).

Раз Циммт, директор иранской исследовательской программы в Институте национальной безопасности Израиля (INSS), считает, что пока рано судить о том, имеет ли Пехлеви широкую поддержку в иранском обществе. «Даже если нет широкой веры в «лидерские способности» Пехлеви, вполне возможно, что многие иранцы были бы готовы принять его в качестве лидера, по крайней мере, временно, поскольку считают, что он предпочтительнее нынешних», — добавил он.

Реза Пехлеви — старший сын последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви и императрицы Фарах Пехлеви. В 1967 году во время коронации отца был официально провозглашен шахзаде — наследным принцем — Ирана. В 1979 году в Иране случилась революция, Пехлеви тогда было 19 лет, и он учился в США на военного летчика. С тех пор Реза Пехлеви так и живет в Соединенных Штатах и руководит Национальным советом Ирана — эмигрантской оппозиционной организацией. Как писала Би-би-си, сторонники считают Пахлеви единственной узнаваемой в мире фигурой в иранской оппозиции, выступающей за мирные преобразования. Однако, по мнению критиков, население Ирана вряд ли сможет поверить лидеру, прибывшему из эмиграции.

Протесты в Тегеране начались 28 декабря и почти сразу перекинулись на другие иранские города. Поводом для недовольства стали резкий рост цен и обвальное падение курса иранского риала по отношению к доллару США. По данным агентства Reuters, во время беспорядков погибли около 2 тыс. человек. Трамп не исключал, что США могут нанести удар по Ирану, если власти начнут жестко подавлять протесты. Сегодня он заявил, что отменил запланированные ранее встречи с иранскими представителями. «Иранские патриоты, продолжайте протестовать — захватывайте госучреждения <...> Помощь уже в пути!» — добавил он.

Иранские власти обвиняют в причастности к протестам Соединенные Штаты и Израиль. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что в случае военных действий израильская территория, а также американские базы и корабли в регионе станут «законными целями».