Канада призвала своих граждан покинуть Иран

Тегеран, Иран (Фото: Getty Images)

Канадские власти призвали сограждан, находящихся в Иране, покинуть страну через Турцию и Армению. Соответствующее сообщение появилось на странице в X, где канадское правительство публикует советы по путешествиям для канадцев за границей.

«Канадцам, находящимся в Иране, следует по возможности покинуть страну сейчас. Сухопутные пункты пропуска доступны через Армению и Турцию. Владельцам канадских паспортов виза для въезда в обе страны не требуется», — сказано в публикации.

На сайте правительства объяснили этот призыв протестами, напряженностью в регионе и «высоким риском произвольного задержания и непредсказуемого применения местных законов». Там отметили, что иранские власти уже арестовали некоторых иностранцев и людей с двойным гражданством ради влияния на правительства других стран.

Канадские власти отметили, что предоставление консульских услуг в Иране ограничено. В стране нет постоянного представительства Канады.

Протесты в Иране начались 28 декабря из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Власти страны ограничили доступ к интернету и мобильной связи. Правозащитные организации отмечают, что это серьезно осложняет проверку информации об обстановке в стране.

Как сообщил Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника, в ходе протестов были убиты около 2 тыс. человек. По информации правозащитной организации Human Rights Activist News Agency (HRANA), к 12 января погибли 646 человек, в том числе 133 сотрудника служб безопасности. Другая правозащитная организация, Iran Human Rights, сообщает о 648 погибших протестующих.

Ранее Госдепартамент США также призвал своих граждан покинуть Иран. С таким же заявлением выступил и американский президент Дональд Трамп. В свою очередь, МИД России рекомендовал россиянам соблюдать меры предосторожности.

Тегеран обвиняет США и Израиль в организации протестов. При этом власти Ирана контактируют с американской стороной. Трамп ранее допустил, что США могут нанести удар по Ирану, если власти начнут жестко подавлять протесты. Накануне он заявил, что Тегеран «начал пересекать красную линию». В Белом доме отметили, что Трамп рассматривает любые варианты действий США против Ирана, в том числе удары с воздуха, но приоритет отдает дипломатии.