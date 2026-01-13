Канада призвала своих граждан покинуть Иран
Канадские власти призвали сограждан, находящихся в Иране, покинуть страну через Турцию и Армению. Соответствующее сообщение появилось на странице в X, где канадское правительство публикует советы по путешествиям для канадцев за границей.
«Канадцам, находящимся в Иране, следует по возможности покинуть страну сейчас. Сухопутные пункты пропуска доступны через Армению и Турцию. Владельцам канадских паспортов виза для въезда в обе страны не требуется», — сказано в публикации.
На сайте правительства объяснили этот призыв протестами, напряженностью в регионе и «высоким риском произвольного задержания и непредсказуемого применения местных законов». Там отметили, что иранские власти уже арестовали некоторых иностранцев и людей с двойным гражданством ради влияния на правительства других стран.
Канадские власти отметили, что предоставление консульских услуг в Иране ограничено. В стране нет постоянного представительства Канады.
Протесты в Иране начались 28 декабря из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Власти страны ограничили доступ к интернету и мобильной связи. Правозащитные организации отмечают, что это серьезно осложняет проверку информации об обстановке в стране.
Как сообщил Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника, в ходе протестов были убиты около 2 тыс. человек. По информации правозащитной организации Human Rights Activist News Agency (HRANA), к 12 января погибли 646 человек, в том числе 133 сотрудника служб безопасности. Другая правозащитная организация, Iran Human Rights, сообщает о 648 погибших протестующих.
Ранее Госдепартамент США также призвал своих граждан покинуть Иран. С таким же заявлением выступил и американский президент Дональд Трамп. В свою очередь, МИД России рекомендовал россиянам соблюдать меры предосторожности.
Тегеран обвиняет США и Израиль в организации протестов. При этом власти Ирана контактируют с американской стороной. Трамп ранее допустил, что США могут нанести удар по Ирану, если власти начнут жестко подавлять протесты. Накануне он заявил, что Тегеран «начал пересекать красную линию». В Белом доме отметили, что Трамп рассматривает любые варианты действий США против Ирана, в том числе удары с воздуха, но приоритет отдает дипломатии.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы