Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который позволит запустить эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах. Инициатива была одобрена на заседании 13 января, следует из информации в системе обеспечения законодательной деятельности. Проект предполагает, что такие мобильные торговые точки будут работать в труднодоступных и малонаселенных пунктах.
Соавтор законопроекта депутат Евгений Нифантьев рассказал, что желание участвовать в эксперименте проявили аптечные сети минимум трех регионов — Волгоградской области, а также Красноярского и Ставропольского краев. РБК направил запросы в пресс-службы всех названных субъектов.
Опрошенные РБК эксперты говорят об интересе участников рынка к проекту, но опасаются, что частные аптеки не проявят массового желания участвовать в пилоте. Какие опасения могут возникнуть у участников рынка — в материале РБК.
В чем суть эксперимента
Законопроект об эксперименте был внесен в Госдуму в середине декабря 2025 года. В числе его авторов — зампредседателя комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев, глава комитета по просвещению Ирина Белых, председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский, первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев, а также другие депутаты и сенаторы.
Передвижной аптечный пункт, который предлагают ввести авторы инициативы, — подразделение аптечной организации, которое продает лекарства вне торгового объекта, следует из текста законопроекта. Участие в пилотном проекте сможет принять любой регион России по желанию властей субъекта. Такие мобильные точки продаж будут перемещаться и работать по маршруту и расписанию, которое утвердят власти региона. Работа пунктов будет возможна только в тех поселениях, где отсутствуют традиционные стационарные аптеки и медучреждения с лицензией на фармацевтическую деятельность. Региональные власти также займутся отбором аптечных сетей, желающих участвовать в эксперименте.
Старт пилота запланирован на июнь 2026 года, он продлится три года. Контроль за выполнением требованием эксперимента, согласно тексту документа, будет осуществлять Минздрав. Законопроект поддержан правительством, Минздрав продолжит работу над ним в рамках регламентных процедур на площадке Госдумы, заявили РБК в пресс-службе министерства.
Законопроект ограничивает ассортимент лекарств, которые можно продавать в передвижных аптеках. В числе запрещенных позиций: лекарства с содержанием наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров (то есть веществ, которые используются для из производства), сильнодействующие вещества, спиртосодержащие препараты с долей этанола свыше 25% и др.
Власти обсуждают запуск работы передвижных аптечных пунктов уже несколько лет. Еще в марте 2020 года, в начале пандемии COVID-19, группа депутатов внесла в Госдуму другой законопроект, который законодательно закреплял понятие «передвижной аптечный пункт». Документ был принят только в первом чтении и отклонен во втором.
В декабре 2025 года глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ведомство рассматривает вариант запуска передвижных аптек. «Самое главное: создать все условия, чтобы не было нарушения качества, потому что большинство препаратов имеют жесткие условия по хранению, по температурным режимам, по влажности», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС).
Готовы ли к эксперименту аптеки
Интерес к передвижным аптекам проявляют в равной степени государственные и частные сети аптек, заявил РБК исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Александр Опарин. По его словам, социальная направленность является неотъемлемой частью аптечной деятельности, а запуск эксперимента позволит участникам проанализировать затраты на продажи такого формата.
Крупнейшей по выручке аптечной сетью в России на первое полугодие 2025 года, по данным DSM Group, была «Ригла» (также включает в себя аптеки под брендами «Здравсити аптека», «Миницен», Farmani и др.). «Ригла» пока не планировала запускать собственные передвижные аптеки, рассказал РБК гендиректор компании Борис Попов. Работа в таком формате затрудняется дефицитом фармацевтов и провизоров, достигающим в некоторых регионах около 30%, сказал он. Нехватка кадров не позволит сетям перенаправлять сотрудников на работу в передвижные аптеки, считает топ-менеджер.
Другими трудностями при реализации инициативы станет сезонная доступность населенных пунктов и соблюдение условий хранения лекарств в передвижной аптеке, добавил Опарин. По его словам, наибольшую потребность в таком формате аптек испытывают поселения Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера, а также регионов Поволжья и Центральной России.
«Ригла» видит перспективу развития аптечного ретейла в реализации товаров через онлайн-площадки, продолжает Попов. Обеспечить лекарствами жителей труднодоступных и отдаленных территорий можно за счет развития курьерской доставки, партнерства с «Почтой России», маркетплейсами, говорит он. «Эти проекты в свое время прорабатывались, но, к сожалению, оказались мало востребованны из-за слабой информированности населения о возможностях, высокой стоимости доставки и отсутствия адаптивного управления», — сказал Попов.
Готова участвовать в эксперименте аптечная сеть «Планета здоровья», заявил РБК представитель компании. Там проект назвали «интересным и востребованным у жителей отдаленных районов».
Мнение экспертов
В целом частные аптеки пока что скептически относятся к участию в эксперименте, утверждает исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина. Она ожидает, что в пилотном проекте преимущественно будут участвовать именно государственные сети, так как для частных организаций затраты на передвижные пункты будут высокими и невозвратными. Она напомнила, что в Красноярском крае участником подобного пилота стала сеть «Губернские аптеки», которая принадлежит государству. При этом федеральные и региональные власти могут предусмотреть механизмы финансовой поддержки для организаций, участвующих в проекте, уточнила эксперт.
Основная задача при организации передвижных аптек — соблюдение необходимого температурного режима во время перевозки препаратов, чтобы гарантировать их качество и эффективность, говорит Неволина. Именно этот фактор ранее тормозил внедрение таких аптечных пунктов, считает она.
Передвижные аптечные пункты смогут перевозить «достаточно скромный» ассортимент лекарств в сравнении со стационарной аптекой, отмечает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Он также указывает, что такой формат продаж является низкомаржинальным для аптек. Из-за этого участие аптечных сетей в пилоте вряд ли будет массовым, считает эксперт. Эффективность и доходность передвижных аптек можно повысить, если предусмотреть в них возможность забронировать конкретный препарат заранее через онлайн-сервисы, добавил Беспалов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы