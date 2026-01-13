Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Эксперимент по торговле лекарствами в передвижных аптечных пунктах может стартовать в июне 2026 года. Но массовому распространению формата могут помешать высокая стоимость проекта и дефицит фармацевтов, предупреждают эксперты

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который позволит запустить эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах. Инициатива была одобрена на заседании 13 января, следует из информации в системе обеспечения законодательной деятельности. Проект предполагает, что такие мобильные торговые точки будут работать в труднодоступных и малонаселенных пунктах.

Соавтор законопроекта депутат Евгений Нифантьев рассказал, что желание участвовать в эксперименте проявили аптечные сети минимум трех регионов — Волгоградской области, а также Красноярского и Ставропольского краев. РБК направил запросы в пресс-службы всех названных субъектов.

Опрошенные РБК эксперты говорят об интересе участников рынка к проекту, но опасаются, что частные аптеки не проявят массового желания участвовать в пилоте. Какие опасения могут возникнуть у участников рынка — в материале РБК.

В чем суть эксперимента

Законопроект об эксперименте был внесен в Госдуму в середине декабря 2025 года. В числе его авторов — зампредседателя комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев, глава комитета по просвещению Ирина Белых, председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский, первый зампредседателя Совета Федерации Владимир Якушев, а также другие депутаты и сенаторы.

Передвижной аптечный пункт, который предлагают ввести авторы инициативы, — подразделение аптечной организации, которое продает лекарства вне торгового объекта, следует из текста законопроекта. Участие в пилотном проекте сможет принять любой регион России по желанию властей субъекта. Такие мобильные точки продаж будут перемещаться и работать по маршруту и расписанию, которое утвердят власти региона. Работа пунктов будет возможна только в тех поселениях, где отсутствуют традиционные стационарные аптеки и медучреждения с лицензией на фармацевтическую деятельность. Региональные власти также займутся отбором аптечных сетей, желающих участвовать в эксперименте.

Старт пилота запланирован на июнь 2026 года, он продлится три года. Контроль за выполнением требованием эксперимента, согласно тексту документа, будет осуществлять Минздрав. Законопроект поддержан правительством, Минздрав продолжит работу над ним в рамках регламентных процедур на площадке Госдумы, заявили РБК в пресс-службе министерства.

Законопроект ограничивает ассортимент лекарств, которые можно продавать в передвижных аптеках. В числе запрещенных позиций: лекарства с содержанием наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров (то есть веществ, которые используются для из производства), сильнодействующие вещества, спиртосодержащие препараты с долей этанола свыше 25% и др.

Власти обсуждают запуск работы передвижных аптечных пунктов уже несколько лет. Еще в марте 2020 года, в начале пандемии COVID-19, группа депутатов внесла в Госдуму другой законопроект, который законодательно закреплял понятие «передвижной аптечный пункт». Документ был принят только в первом чтении и отклонен во втором.

В декабре 2025 года глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ведомство рассматривает вариант запуска передвижных аптек. «Самое главное: создать все условия, чтобы не было нарушения качества, потому что большинство препаратов имеют жесткие условия по хранению, по температурным режимам, по влажности», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС).

Готовы ли к эксперименту аптеки

Интерес к передвижным аптекам проявляют в равной степени государственные и частные сети аптек, заявил РБК исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Александр Опарин. По его словам, социальная направленность является неотъемлемой частью аптечной деятельности, а запуск эксперимента позволит участникам проанализировать затраты на продажи такого формата.

Крупнейшей по выручке аптечной сетью в России на первое полугодие 2025 года, по данным DSM Group, была «Ригла» (также включает в себя аптеки под брендами «Здравсити аптека», «Миницен», Farmani и др.). «Ригла» пока не планировала запускать собственные передвижные аптеки, рассказал РБК гендиректор компании Борис Попов. Работа в таком формате затрудняется дефицитом фармацевтов и провизоров, достигающим в некоторых регионах около 30%, сказал он. Нехватка кадров не позволит сетям перенаправлять сотрудников на работу в передвижные аптеки, считает топ-менеджер.

Другими трудностями при реализации инициативы станет сезонная доступность населенных пунктов и соблюдение условий хранения лекарств в передвижной аптеке, добавил Опарин. По его словам, наибольшую потребность в таком формате аптек испытывают поселения Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера, а также регионов Поволжья и Центральной России.

«Ригла» видит перспективу развития аптечного ретейла в реализации товаров через онлайн-площадки, продолжает Попов. Обеспечить лекарствами жителей труднодоступных и отдаленных территорий можно за счет развития курьерской доставки, партнерства с «Почтой России», маркетплейсами, говорит он. «Эти проекты в свое время прорабатывались, но, к сожалению, оказались мало востребованны из-за слабой информированности населения о возможностях, высокой стоимости доставки и отсутствия адаптивного управления», — сказал Попов.

Готова участвовать в эксперименте аптечная сеть «Планета здоровья», заявил РБК представитель компании. Там проект назвали «интересным и востребованным у жителей отдаленных районов».

Мнение экспертов

В целом частные аптеки пока что скептически относятся к участию в эксперименте, утверждает исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина. Она ожидает, что в пилотном проекте преимущественно будут участвовать именно государственные сети, так как для частных организаций затраты на передвижные пункты будут высокими и невозвратными. Она напомнила, что в Красноярском крае участником подобного пилота стала сеть «Губернские аптеки», которая принадлежит государству. При этом федеральные и региональные власти могут предусмотреть механизмы финансовой поддержки для организаций, участвующих в проекте, уточнила эксперт.

Основная задача при организации передвижных аптек — соблюдение необходимого температурного режима во время перевозки препаратов, чтобы гарантировать их качество и эффективность, говорит Неволина. Именно этот фактор ранее тормозил внедрение таких аптечных пунктов, считает она.

Передвижные аптечные пункты смогут перевозить «достаточно скромный» ассортимент лекарств в сравнении со стационарной аптекой, отмечает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Он также указывает, что такой формат продаж является низкомаржинальным для аптек. Из-за этого участие аптечных сетей в пилоте вряд ли будет массовым, считает эксперт. Эффективность и доходность передвижных аптек можно повысить, если предусмотреть в них возможность забронировать конкретный препарат заранее через онлайн-сервисы, добавил Беспалов.