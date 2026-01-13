Лидер Западной конференции КХЛ проиграл, пропустив на последней минуте
Новосибирская «Сибирь» одержала победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Игра, состоявшаяся в Череповце, завершилась со счетом 3:2.
В первом периоде «Северсталь» повела в счете. Уже на второй минуте Данил Аймурзин открыл счет, реализовав большинство.
К 21-й минуте хозяева удвоили преимущество после гола Данила Веряева. На 25-й минуте Михаил Абрамов из «Сибири» сократил отставание.
В третьем периоде, на 52-й минуте, усилиями Валентина Пьянова новосибирцы сравняли счет. А за 38 секунд до финальной сирены Абрамов, оформив дубль, забросил победную шайбу.
«Северсталь» после 46 матчей набрала 61 очко, занимает первую строчку Западной конференции. «Сибирь» с 41 очком после 46 встреч располагается на восьмом месте в Восточной конференции.
