 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Иране⁠,
0

Трамп призвал иранцев «сделать Иран великим»

Сюжет
Протесты в Иране
Трамп призвал иранских протестующих продолжить захват учреждений, заявив: «Сделайте Иран снова великим». До этого он заявил, что «помощь уже в пути», но не пояснил, что имеет в виду
Тегеран, Иран
Тегеран, Иран (Фото: Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп обратился к гражданам Ирана с призывом продолжить протесты и «захватывать учреждения». Трансляцию его выступления перед Детройтским экономическим клубом Белый дом опубликовал на YouTube.

«Всем иранским патриотам: продолжайте протестовать. Захватите свои учреждения, если возможно. И запомните имена убийц и тиранов, которые издеваются над вами», — заявил он и добавил, что сейчас нет единых данных по погибшим, но «даже одна смерть — это слишком много».

Республиканец добавил, что раньше Иран был великой страной, пока «монстры не захватили ее». «Сделайте Иран снова великим», — призвал он. По словам главы Белого дома, похожий сценарий угрожал Соединенным Штатам. «Говорю вам, если бы я не выиграл эти выборы, это случилось бы с нами», — подчеркнул Трамп.

Трамп призвал американцев покинуть Иран
Политика
Дональд Трамп

Президент США до этого неоднократно призывал иранцев продолжить протесты и допускал возможность военной интервенции в Иран. 13 января он заявил, что «помощь уже в пути», на вопрос журналистов, что он имел в виду, республиканец ответил: «Простите, вам придется самим это выяснить».

В тот же день он заявил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов, и призвал американцев покинуть Иран. На фоне его заявлений канадские власти также призвали сограждан, находящихся в Иране, покинуть страну через Турцию и Армению.

Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Демонстрации начались на фоне кризиса. К концу года инфляция достигла 42,2% годовых, а национальная валюта, иранский риал, ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за $1.

Протестующие также потребовали свержения режима и верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Митинги охватили десятки городов. Из-за отключенного по всей стране интернета данные о жертвах разрознены, известно, что они есть как среди протестующих, так и среди силовиков.

По данным агентства Reuters, во время беспорядков погибли около 2 тыс. человек, а правозащитная организация Iran Human Rights сообщает о 648 погибших демонстрантах

Трамп призвал иранцев «сделать Иран великим»
Video

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами

Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов

Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию

Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»

The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню

Бывший посол Китая назвал главного демона Европы
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп Иран США протесты
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Axios узнал о тайной встрече Уиткоффа с сыном последнего иранского шаха
Политика
Канада призвала своих граждан покинуть Иран
Политика
Трамп призвал американцев покинуть Иран
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 92,4 (+0,43) Инвестиции, 13 янв, 18:09 Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 78,85 (+0,06) Инвестиции, 13 янв, 18:09
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В США предложили запретить президентам называть здания в свою честь Политика, 00:55
«Обозреватель» узнал о подозрении, врученном Арахамии Политика, 00:46
The Guardian сообщила о подготовке Ирана к отключению от глобальной Сети Политика, 00:36
«Астра» начала переговоры о покупке «МоегоОфиса» у структуры КасперскогоПодписка на РБК, 00:00
Украинские силовики пришли с обысками в офис партии Тимошенко Политика, 13 янв, 23:57
СК завершил следствие по делу бывшего замглавы Минобороны Булгакова Политика, 13 янв, 23:49
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
За три часа ПВО перехватила над Россией девять дронов Политика, 13 янв, 23:28
Трамп призвал иранцев «сделать Иран великим» Политика, 13 янв, 23:28
Что известно о гибели младенцев в Кузбассе и какие будут последствия Общество, 13 янв, 23:19
Трамп заявил, что США продолжат сотрудничать с Венесуэлой Политика, 13 янв, 23:08
WSJ узнала о плане трех стран убедить США не наносить удары по Ирану Политика, 13 янв, 23:06
Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России Политика, 13 янв, 22:56
Во главе «Манчестер Юнайтед» поставили бывшего игрока команды Спорт, 13 янв, 22:56