Трамп призвал иранцев «сделать Иран великим»

Трамп призвал иранских протестующих продолжить захват учреждений, заявив: «Сделайте Иран снова великим». До этого он заявил, что «помощь уже в пути», но не пояснил, что имеет в виду

Тегеран, Иран (Фото: Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп обратился к гражданам Ирана с призывом продолжить протесты и «захватывать учреждения». Трансляцию его выступления перед Детройтским экономическим клубом Белый дом опубликовал на YouTube.

«Всем иранским патриотам: продолжайте протестовать. Захватите свои учреждения, если возможно. И запомните имена убийц и тиранов, которые издеваются над вами», — заявил он и добавил, что сейчас нет единых данных по погибшим, но «даже одна смерть — это слишком много».

Республиканец добавил, что раньше Иран был великой страной, пока «монстры не захватили ее». «Сделайте Иран снова великим», — призвал он. По словам главы Белого дома, похожий сценарий угрожал Соединенным Штатам. «Говорю вам, если бы я не выиграл эти выборы, это случилось бы с нами», — подчеркнул Трамп.

Президент США до этого неоднократно призывал иранцев продолжить протесты и допускал возможность военной интервенции в Иран. 13 января он заявил, что «помощь уже в пути», на вопрос журналистов, что он имел в виду, республиканец ответил: «Простите, вам придется самим это выяснить».

В тот же день он заявил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» демонстрантов, и призвал американцев покинуть Иран. На фоне его заявлений канадские власти также призвали сограждан, находящихся в Иране, покинуть страну через Турцию и Армению.

Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Демонстрации начались на фоне кризиса. К концу года инфляция достигла 42,2% годовых, а национальная валюта, иранский риал, ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за $1. Протестующие также потребовали свержения режима и верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Митинги охватили десятки городов. Из-за отключенного по всей стране интернета данные о жертвах разрознены, известно, что они есть как среди протестующих, так и среди силовиков. По данным агентства Reuters, во время беспорядков погибли около 2 тыс. человек, а правозащитная организация Iran Human Rights сообщает о 648 погибших демонстрантах Video