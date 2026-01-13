Во главе «Манчестер Юнайтед» поставили бывшего игрока команды

Майкл Каррик назначен временным главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. Он сменил уволенного ранее Рубена Аморима, после которого команду несколько матчей возглавлял Даррен Флетчер

Майкл Каррик (Фото: George Wood / Getty Images)

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик был назначен временным главным тренером клуба, он будет занимать этот пост до конца сезона, сообщает пресс-служба команды.

44-летний специалист обошел другого кандидата — бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.

С ноября 2024 года английский клуб «Манчестер Юнайтед» возглавлял португальский специалист Рубен Аморим. 5 января 2026 года он был отправлен в отставку.

После ухода Аморима обязанности главного тренера исполнял Даррен Флетчер. Под его руководством клуб сыграл вничью с «Бернли» (2:2) и вылетел из Кубка Англии, проиграв дома «Брайтону» (1:2).

Для Каррика это будет уже второй опыт временного руководства командой. В ноябре 2021 года, после увольнения Сульшера, он на три матча возглавил «Юнайтед» и одержал две победы (над «Вильярреалом» и «Арсеналом») при одной ничьей («Челси»).

В качестве игрока он провел в «Манчестер Юнайтед» 12 лет, сыграл 464 матча и выиграл пять титулов Премьер-лиги и Лигу чемпионов. После завершения карьеры он вошел в тренерский штаб, а свой первый полноценный опыт главного тренера получил в «Мидлсбро», который покинул летом 2025 года.

В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» вылетел из обоих национальных кубков на самых ранних стадиях: из Кубка Англии — проиграв «Брайтону» 11 января, а из Кубка Английской футбольной лиги — еще в стартовом раунде. В Премьер-лиге команда занимает седьмое место с 32 очками после 21 тура.