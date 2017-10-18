Акциям не учат в школе

МВД предложило наказывать учителей и родителей за участие детей в протестах

В МВД считают, что для противодействия экстремизму в России нужно законодательно закрепить ответственность родителей и учителей, дети и ученики которых принимают участие в акциях протеста

Фото: Антон Сергиенко / РБК

Начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин предложил ввести ответственность родителей и учителей ​подростков, которые принимают участие в несогласованных политических акциях. Такое заявление он сделал во время заседания Совета по правам человека при президенте России, передает корреспондент РБК.

​«Важная проблема — участие молодежи в несогласованных уличных акциях. Процент молодых людей, участвующих в несанкционированных протестных мероприятиях, растет. Уменьшение среднего возраста участников таких акций настораживает», — отметил Валиулин.

«Мы должны задуматься о возможности внести поправки, изменения, с тем чтобы привлекать к ответственности не только организаторов такого рода акций, но и родителей школьников, которые в них участвуют, и педагогов учебных заведений», — считает глава управления по противодействию экстремизму МВД.

В марте более чем в 100 городах России прошли протестные акции (часть этих мероприятий была не согласована с властями), организованные Фондом по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Поводом для акций стало расследование ФБК о «тайной недвижимости» премьер-министра Дмитрия Медведева.



После массовых задержаний в Москве и Петербурге, во время которых в МВД оказались в том числе и несовершеннолетние подростки, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что участие в протестных акциях подростков и несовершеннолетних детей нужно законодательно пресекать.

В верхней палате парламента этой темой занимаются уже давно, рассказал РБК глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. «Как родителей наказывают, если их ребенок оказывается за рулем, так их нужно привлекать к ответственности за участие их детей в несанкционированных акциях», — заявил сенатор. При этом, по его словам, учителей вряд ли стоит привлекать к ответственности, «только если дети участвуют в незаконных митингах в учебное время или по инициативе своих педагогов».

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев («Единая Россия») заявил РБК, что пока подобных инициатив депутатам ни от кого не поступало. «С предложениями я не знаком, и комментировать инициативу по ужесточению «в общем» не очень корректно», — сказал он.

Другой собеседник РБК в Госдуме отметил, что «звучат такие предложения постоянно, но на деле неясно, как их можно воплотить на практике».

Учителя не должны нести ответственность за участие школьников в несанкционированных акциях, заявила РБК председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова.

«То, что происходит за рамками учебного процесса, учителя контролировать не могут. Те, кто предлагает привлечь к ответственности родителей и учителей, сами не знают, как это сделать», — сказала она. Однако, по мнению Меркуловой, школьники «привыкают» к участию в несанкционированных акциях, и «это очень опасно». «Если люди [организаторы акций] не несут ответственности за участников акции, это тоже опасно», — добавила она.

Привлечь учителей к ответственности за участие школьников в несанкционированных акциях невозможно, считает сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. По его словам, с правовой точки зрения говорить о юридической ответственности можно в том случае, когда доказана вина. «В любой ситуации, когда школьник находится вне школы, [доказать вину] практически невозможно», — указал Луховицкий. По его словам, выдвигая такую инициативу, в МВД рассчитывают запугать учителей, а реальных последствий учителям опасаться, скорее всего, не стоит.

Возможные поправки в законодательство, связанные с привлечением к ответственности родителей и учителей за участие школьников в несогласованных акциях протеста, не принесут никакой пользы, считает председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко. По его словам, ни родители, ни учителя повлиять на детей в возрасте 14–16 лет не могут. «Сейчас если запретить ребенку пойти на акцию, то меня же будут судить за то, что я удерживаю его, наказываю. Дети это прекрасно знают. При попытке ребенка заставить его мыть посуду, он говорит: ты не имеешь права», — сказал Ткаченко.

После протестной акции 26 марта несовершеннолетних участников протеста вызвали в отделение Следственного комитета и попросили ответить на 60 вопросов — о позиции Алексея Навального, проблемах в семье, готовящейся революции и еде на митингах, сообщал РБК. Кроме того, следователи задавали вопросы родителям подростков — интересовались, как они могут охарактеризовать своего ребенка, увлекается ли он политикой и правом, с кем общается, почему принял участие в митинге, где и когда был задержан и что именно рассказывал об акции.