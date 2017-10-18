Незащищенный процент

Что такое долевое страхование жизни

Центробанк предлагает ввести новый для российского рынка вид страхования — долевое страхование жизни. Это симбиоз страхового полиса и инвестиций с длительным горизонтом. Каковы особенности этого инструмента?

Фото: Тим Яржомбек для РБК

Объем рынка страхования жизни за 2017 год вырастет на 50–55%, до 330 млрд руб., прогнозируют аналитики рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») в своем октябрьском обзоре. «Рынок страхования жизни — наиболее быстрорастущий сегмент страхования, который в 2020 году может перешагнуть планку в 1 трлн руб.», — считает генеральный директор СК «Сбербанк Страхование жизни» Алексей Руденко.

Но, несмотря на высокий темп прироста, доля данного вида страхования в российской экономике остается незначительной (0,2% от ВВП по итогам 2016 года), гораздо ниже аналогичного показателя в странах с развитым рынком страхования жизни (в Европе страхование жизни дает 7,4% ВВП), говорится в докладе регулятора, опубликованном в начале октября.

Одним из направлений совершенствования рынка ЦБ считает развитие механизма долевого страхования жизни (ДСЖ) — такого продукта сейчас нет на российском рынке. Речь идет об аналоге европейского страхового полиса Unit-Linked, который включает страховую и инвестиционную составляющую. Схожий инструмент — инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) — существует на российском рынке с 2015 года. «Фундаментальное отличие ИСЖ от ДСЖ заключается в том, что ИСЖ — это продукт с защитой вложенных средств, а в ДСЖ инвестиционный риск переносится на клиента», — говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков Максим Данилов.

Необходимость нового вида страхования в ЦБ объяснили желанием сохранить темпы роста рынка страхования жизни и поддержать его участников на фоне опасений замедления роста сегмента ИСЖ. Если клиенты не получат от этого продукта ожидаемой доходности (выше, чем по банковским депозитам) — а это станет понятно только в 2018 году, исходя из минимального срока инвестирования в три года, — страховщики столкнутся с падением доходов. А новый продукт мог бы поддержать приток средств к участникам рынка страхования жизни.

РБК разбирался в особенностях нового инструмента на российском рынке, а также в том, найдет ли он инвестора.

ИСЖ и ДСЖ: ключевые отличия

В случае с ИСЖ, если страхового случая (смерти застрахованного, реже — потери трудоспособности и инвалидности) не произойдет, а страховая компания не обанкротится, все вложенные в программу страхования средства будут в любом случае возвращены клиенту по окончании срока действия программы (обычно от трех-пяти лет). Если за счет инвестирования «агрессивной» части удалось получить доход, то он также выплачивается клиенту.

Продукты Unit-Linked не дают гарантии 100% возврата средств. Если «агрессивные» инвестиции оказались неудачными, клиент получит меньше, чем вложил, на сумму рыночных потерь. Если же они оказались доходными, то эти деньги также включаются в выплаты.

При страховом случае ИСЖ и ДСЖ также функционируют по-разному. По ИСЖ в случае смерти застрахованного по любой причине выплаты, как правило, составляют 100% страховой суммы плюс инвестиционный доход, в случае смерти от несчастного случая выплачивается двукратная сумма взноса (некоторые компании предлагают и трехкратные выплаты). «В то же время если посмотреть на мировую практику, то Unit-Linked представляет собой инвестиционный продукт в оболочке страхового. Поэтому чаще всего жизнь клиента страхуется на 101% от стоимости базового актива», — говорит президент Гильдии независимых финансовых советников Татьяна Мальцева. Таким образом, в случае ДСЖ страховой компании потребуется меньше средств на обеспечение обязательных выплат по договору, а значит, она сможет больше инвестировать в рискованные активы и, как следствие, обеспечить большую доходность своему клиенту.

Различаются в ИСЖ и ДСЖ и стратегии инвестирования. При ИСЖ внесенные клиентом средства распределяются страховщиком между консервативными (ОФЗ, депозиты), для защиты инвестиций, и агрессивными (акции, металлы, нефть, продовольственные товары) инвестиционными инструментами, позволяющими получить повышенную прибыль при благоприятном развитии событий на рынке. Средства между этими двумя портфелями распределяются так, чтобы консервативный портфель обеспечил доходность, покрывающую любые возможные потери по рискованному портфелю. В рамках ИСЖ примерно 20–30% средств идет на формирование «агрессивного» портфеля, а 70–80% — на консервативные вложения, говорят эксперты. При этом самостоятельно клиент может выбрать лишь портфель агрессивных инвестиционных инструментов из предложенных страховщиком нескольких вариантов.

Страховщики ожидают, что в ДСЖ распределение долей консервативных и агрессивных инструментов изменится в пользу последних, поскольку страховщику не нужно будет гарантировать возврат 100% инвестиций по окончании договора. В международной практике распределение средств в Unit-Linked зависит от того, какую стратегию выбирает клиент. Если это полис со страховым покрытием 101–105%, то тогда до 95% страховой премии может идти на рискованные инструменты, говорит генеральный директор компании «Персональный советник» Наталья Смирнова. Если страховщик берет на себя большие обязательства, например гарантирует выплаты в случае потери трудоспособности, то процент, направляемый в рискованные инструменты, снижается.

Также страховщики рассчитывают, что инвестору при ДСЖ будет дана возможность более активно принимать участие в формировании портфеля, выбирая, во что конкретно вкладывать его «агрессивную» часть и в каких пропорциях (а не пользуясь узкой выборкой, предлагаемой сейчас в ИЖС). «Выбирая размер и объект инвестиций, клиент получит больше возможностей для максимизации прибыли», — отмечает генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. В итоге ДСЖ — более рискованный, но и потенциально более доходный продукт.

Что и для кого выбрать

ДСЖ может быть интересен инвестору, если его аппетит к риску и желание повышенной доходности больше, чем те, что предоставляет ИСЖ. «На наш взгляд, сейчас речь идет о том, что арсенал инвестиционных инструментов и потенциальная доходность в ДСЖ будут в целом аналогичны тому, что сегодня предлагается в ПИФах», — говорит генеральный директор СК «Ренессанс Жизнь» Олег Киселев. Как отмечает Максим Данилов, доходность по ИСЖ схожа с доходностью по депозитам (то есть в среднем 7% годовых), по ДСЖ — может быть схожа с ПИФами облигаций (около 9%). При этом дополнительным «бонусом», если сравнивать с ПИФами, у ДСЖ выступает выплата наследникам при страховом случае не менее 100% внесенной суммы.

Еще одним плюсом инструмента по сравнению с вложением в паи ПИФов является то, что средства, внесенные в рамках договора со страховой компанией, не могут быть конфискованы, на них не может быть наложен арест, они не могут быть взысканы по суду, не подлежат разделу между супругами при разводе и не нуждаются в декларировании, поскольку с момента внесения средств и до момента получения выплат денежные средства принадлежат страховщику и не являются имуществом должника. Впрочем, эти правила сейчас распространяются и на полисы страхования жизни.

Кроме того, инвестор, скорее всего, сможет рассчитывать на получение налогового вычета в размере 13% от оплаченного страхового взноса и отсутствие обязательств уплаты налогов по страховой выплате (такие льготы действуют в отношении ИСЖ). Согласно НК РФ максимальная сумма, с которой можно получить вычет, составляет 120 тыс. руб. Льгота касается договоров сроком от пяти лет.

Аргументом в пользу ДСЖ для клиента может стать пониженный (в сравнении с ИСЖ) порог входа. Максим Данилов поясняет: «В большинстве случаев минимальная сумма страхового взноса в ИСЖ составляет 100 тыс. руб. ДСЖ будет дешевле в «сборке» (за счет того, что страховщику не нужно будет гарантировать возврат 100% суммы по окончании договора), поэтому минимальный порог входа для клиента может быть ниже — порядка 10 тыс. руб.». Впрочем, эти суммы справедливы, если клиент заключает договор со стандартными опциями и не меняет условия тех инвестиционных стратегий, которые предлагают страховщики.

Среди отрицательных моментов эксперты отмечают то, что полис страхования жизни не предполагает 100% выплаты при досрочном расторжении договора. То есть, желая досрочно выйти из программы, клиент сможет забрать только часть внесенной страховой премии (в то время как, например, паи ПИФа он может продать в любой день по рыночной цене и через несколько дней получить свои средства). Процент, который страховая компания оставляет за собой, варьируется в зависимости от условий и может достигать 50% вложений.

Будет ли спрос?

Олег Киселев напоминает, что потенциал рынка долевого страхования зависит от того, сколько граждан имеют необходимые знания и компетенции для обдуманного использования этого инвестиционного инструмента. «Потенциал рынка долевого страхования ограничен количеством частных квалифицированных инвесторов — людей, которые готовы пользоваться этим продуктом, разбираются в инвестициях на необходимом уровне», — говорит он. Ведь ДСЖ в отличие от ИЖС подразумевают, что инвестор будет осознанно принимать на себя риски инвестирования в выбранный им портфель.

Другие участники рынка также отмечают, что долевое страхование жизни — это продукт нишевый. «Мы считаем, что уровень финансовой грамотности населения в России недостаточно высок, чтобы продавать ДСЖ массовому розничному клиенту. Но такие продажи квалифицированными финансовыми советниками и консультантами состоятельным клиентам будут иметь спрос», — считает генеральный директор «ВТБ Страхование жизни» Максим Пушкарев​.

По оценке руководителя инвестиционного департамента UFG Wealth Management Антона Толмачева, спрос на инвестиционно-страховой продукт будет в крупных городах, а количество потенциальных покупателей (тех, кого можно отнести к квалифицированным инвесторам) и по России в целом не превышает 100 тыс. человек.

По словам Натальи Смирновой, определяющим на российском рынке станет вопрос возможности досрочного изъятия денег, возможности брать под залог ДСЖ деньги. «От того, как будут решены эти вопросы, зависит целесообразность приобретения ДСЖ для потенциальных клиентов», — отмечает Смирнова. Все это еще предстоит определить ЦБ и законодателям.

Однако она все же не рекомендует своим клиентам смешивать страхование жизни и инвестиции. «Unit-Linked — это скорее вариант налоговой оптимизации инвестиций и защиты своего капитала от взысканий, разводов. Если цель — покрыть страховые риски, то лучше пользоваться отдельным полисом страхования, покрывающим больший набор рисков», — говорит она.