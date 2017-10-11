Из перспективных — в дотационные

Новым главой Ивановской области назначен Станислав Воскресенский

Замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский стал новым главой Ивановской области. Источники связывают отставку его предшественника Павла Конькова с экономическими и коррупционными проблемами в регионе

Павел Коньков (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Министерский «тяжеловес»

Во вторник, 10 октября, врио главы Ивановской области вместо ушедшего в отставку Павла Конькова стал замглавы Минэкономразвития Станислав Воскресенский. Это десятый за последние пару недель губернатор, покинувший пост «по собственному желанию».

41-летний Воскресенский был одним из участников проведенного администрацией президента в Сочи тренинга по подготовке кадров на руководящие посты в регионах. Новый глава Ивановской области — выпускник РЭУ им. Г.В. Плеханова, в 1990-х, согласно официальной биографии, он работал в российских и иностранных аудиторских компаниях. В 2000-х годах занимал должность референта, затем — замначальника экспертного управления президента России. С 2008 по 2012 год был замминистра экономического развития России, позже — замполпреда в Северо-Западном федеральном округе со специализацией на Калининградской области. В 2014 году вернулся в Минэкономразвития на должность замминистра. Ранее в 2017 году он рассматривался в качестве кандидата на пост главы «Почты России». В Минэкономразвития Станислав Воскресенский курировал вопросы, касающиеся улучшения инвестклимата и формирования благоприятной бизнес-среды, развития механизмов государственно-частного партнерства, налоговой политики, занимался координацией торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со странами АТР.

Воскресенский — «безусловно, авторитетный» замминистра, после его ухода последним «тяжеловесом» в Минэке останется замминистра Олег Фомичев, сказал РБК один из его подчиненных. Источник добавил, что у новоиспеченного главы Ивановской области были непростые отношения с новым министром Максимом Орешкиным, поскольку «Воскресенский старше и опытней».

Политконсультант Дмитрий Фетисов согласен с тем, что Воскресенский считался перспективным и эффективным заместителем министра, но сомневается, что из него получится хороший губернатор. «Он никогда не тяготел ни к управлению регионом, ни к должности высшего должностного лица, ни к публичной политике. Управление регионом может оказаться банально не его условным призванием», — рассуждает Фетисов.

«Врио губернатора Станислав Воскресенский — фигура для региона новая», но именно с ним связаны надежды на скорые структурные изменения в экономике региона и бюджетной политике, сказал РБК депутат Ивановской облдумы от «Единой России» Александр Фомин. «Бюджет региона глубоко дотационный. Последние полтора года [областное] правительство принимало меры, чтобы сократить его дефицит, снизить задолженность коммерческим банкам и получить кредиты от Минфина. В регионе сократили расходы, в том числе социальные, что вызвало социальную напряженность в обществе. Денег сегодня не хватает на самое необходимое», — ра​​ссказал РБК депутат. Фомин надеется, что новый губернатор «профессионально оценит риски» и определит новые векторы развития областной бюджетной политики.

Ивановский бюджет главной проблемой региона в разговоре с РБК назвал и сам Коньков. По его словам, в 2015 году с изменением методики Минфина область потеряла до 2 млрд руб. в год дотаций, что привело к бюджетному кризису. «Сейчас это с учетом решений федерального центра удалось стабилизировать», — добавил он.

Станислав Воскресенский (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

В «боевой готовности»

О том, что Павел Коньков точно уйдет в отставку, стало известно за несколько дней до ее фактического объявления, ранее рассказывал РБК источник в правительстве Ивановской области. «В его рабочем кабинете сняли шторы, чтобы постирать, так как они были сильно прокурены. На даче в Ломах два дня делали генеральную уборку. Велась полномасштабная подготовка ко встрече нового губернатора», — описал ситуацию источник.

Коньков — уроженец Ивановской области. После учебы в Московском текстильном институте, стажировки в Стокгольмской школе экономики и работы на Климовском машиностроительном заводе он вернулся в родной город. В 1990–2000-х годах работал на предприятиях текстильной промышленности, позже сделал политическую карьеру. В 2003 году избрался в законодательное собрание региона и стал председателем парламента, в 2008-м получил пост первого зампредседателя облправительства. В 2013-м — указом президента — стал врио губернатора. В 2014-м победил на выборах главы региона, получив свыше 80% голосов.

«Усилиями прессы с февраля в боевой готовности», — так Коньков ответил на вопрос РБК о том, была ли отставка для него неожиданной. Возможную причину отставки губернатор связал с общим курсом Кремля на «ротацию и омоложение губернаторского корпуса». На момент отставки главе региона было 59 лет, а его преемнику — 41 год.

В конце сентября 2017 года глава Ивановской области попал в список «губернаторов на вылет», представленный «Минченко Консалтинг». В начале октября близкий к федеральному правительству источник РБК сообщил, что Коньков станет одним из губернаторов, которые уйдут в ближайшее время.

В начале сентября источники РБК сообщали, что этой осенью могут смениться главы десяти регионов. Ранее свои посты покинули губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, глава Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и глава Омской области Виктор Назаров.

Факторы отставки

Одним из главных факторов, который может способствовать отставке Конькова, стали коррупционные скандалы в регионе, ранее говорил РБК источник в областном правительстве. «За недолгое правление Конькова возбуждены уголовные дела в отношении четырех его заместителей. Андрей Кабанов (его обвинили во взятке от экс-начальника комитета по лесному хозяйству. — РБК) уже «на этапе», три других вице-губернатора — под следствием», — напомнил собеседник РБК.

Источник РБК в депутатском корпусе Ивановской облдумы связал коррупционные дела с «крайне неудачной кадровой политикой» губернатора. «Регион впереди России всей по коррупции среди чиновников в правительстве [области]. Поэтому федеральная власть озаботилась тем, что творится в регионе», — отметил собеседник РБК. В числе других факторов, повлиявших на решения об отставке, он назвал «недостаточно грамотную работу с партиями и общественными движениями» и рост протестного движения в области. Кроме того, у Конькова «не сложились отношения» с сенаторами от Ивановской области — Валерием Васильевым и Владимиром Бочковым, добавлял источник РБК в региональной администрации.

Среди других причин отставки источник РБК в областном правительстве называл сложное социально-экономическое положение и проблемы с реализацией в регионе программы по переселению из аварийного жилья. По программе сорваны сроки (ее предполагалось закончить к 1 сентября 2017 года). «Есть проблемы и с реализацией программы развития туризма в Ивановской области в целом и возведения объектов в ее рамках в частности. А в эту программу входит туристическо-рекреационный кластер Плес», — добавил он. В сентябре 2015 года оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видеосъемку резиденции около Плеса, которая, как он утверждал, принадлежала структурам, связанным с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова говорила, что глава правительства только пользуется дачей в Плесе. Мэром этого города является зять директора «Роснефти» Игоря Сечина Тимербулат Каримов.

«За главой региона нет существенных провалов, но за время его нахождения на посту не замечено и существенных взлетов. Средний губернатор», — охарактеризовал Конькова политтехнолог Виктор Афонин, работавший в Ивановской области.

Собеседник РБК в правительстве региона на условиях анонимности связывал информацию о скорой отставке Конькова и с тем, что его не удалось отстоять главе Минстроя России Михаилу Меню. В 2005–2013 годах, до руководства министерством, Мень возглавлял Ивановскую область, затем он поддерживал своего преемника на федеральном уровне, объяснили источники РБК. С назначением Воскресенского министр фактически потерял контроль над регионом, заявил собеседник РБК в ивановском правительстве. «Воскресенский точно не человек Меня», — объяснил источник.

Афонин согласен с тем, что Коньков был фигурой, близкой к Меню. Теперь, по его словам, переходный период после ухода Меня на пост министра завершен, и у Ивановской области появится губернатор, который будет вести самостоятельную политику в соответствии с задачами федерального центра.

Компенсацией для Конькова может стать пост в Совете Федерации. Бывший губернатор будет включен в список кандидатов в сенаторы от Воскресенского, когда тот пойдет на выборы главы Ивановской области в 2018 году, рассказал источник в правительстве региона и подтвердил собеседник в аппарате верхней палаты парламента. «Правда, пока между Коньковым и Воскресенским достигнута только предварительная договоренность», — отметил источник. Сам Коньков сказал РБК, что о рокировке пока не знает. «По будущей работе тоже конкретного пока сказать не могу, но отдыхать больше месяца не планирую», — отметил экс-губернатор.

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