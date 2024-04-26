Постпред России назвал «финальным аккордом» резолюцию ЕП о выборах

Резолюция Европарламента с критикой президентских выборов в России, принятая в последний день его работы в текущем составе, подтверждает оторванность парламентариев от реальности. Об этом заявил «РИА Новости» исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

Дипломат назвал документ антироссийским. «Резолюция <...> стала для проголосовавших за нее евродепутатов своего рода финальным аккордом их «антироссийской песни», которая в различных вариациях звучала на протяжении всего пятилетнего легислатурного периода», — сказал он.

Резолюцию, о которой идет речь, Европарламент принял накануне, 25 апреля. Этот день стал последним в работе действующего состава. Документ поддержали 493 депутата, 11 высказались против, еще 18 воздержались от голосования.

В документе прошедшие в марте в России президентские выборы названы недемократическими, а их проведение в новых регионах, Севастополе и Крыму — незаконным. Авторы резолюции называют голосование «фальсификацией», призванной «создавать видимость демократии и продолжать концентрировать всю власть в руках [президента] Владимира Путина».

Российская оппозиция в документе охарактеризована как «податливая». Также в нем упомянута смерть Алексея Навального.

Авторы документа призвали все страны ЕС и мира не признавать выборы президента России легитимными.

Официальный представитель российского МИДа назвала решение Европарламента ничтожным.

Президентские выборы прошли в России 15–17 марта 2024 года. На них победил действующий глава государства Владимир Путин с результатом более чем в 87% голосов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не намерен ни перед кем оправдываться за итоги голосования.