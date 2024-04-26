WSJ сообщил о новых санкционных рисках из-за закона США о помощи Украине

Подписанный Байденом закон подразумевает не только выделение многомиллиардной помощи союзникам, но и увеличение срока расследований за нарушение санкций в два раза. Это может привести к новым штрафам для американских компаний

Новый пакет помощи союзникам США влечет новые санкционные риски для компаний: в частности, у прокуратуры теперь будет до десяти лет на расследование нарушений санкций, а банки будут обязаны отмечать подозрительные транзакции, которые могут быть связаны с незаконным оборотом фентанила, пишет The Wall Street Journal.

Закон, который 24 апреля подписал Джо Байден, предусматривает выделение военной помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95 млрд, конфискацию замороженных в США российских активов для последующего финансирования поддержки Киева, а также блокировку соцсети TikTok в случае отказа китайской ByteDance от продажи приложения лицу или компании, устраивающей американское правительство.

Помимо того, документ ужесточает санкционное законодательство: срок исковой давности за нарушение экономических санкций увеличивается в два раза, что в свою очередь может привести к более крупным штрафам против компаний. В случае выявления нарушений обычно проверялась деятельность компании за пять последних лет, чтобы понять, был ли это разовый случай или они носили системный характер. Теперь проверки могут затронуть последние десять лет, заявил газете сотрудник юридической фирмы Miller & Chevalier Тимоти О'Тул.

WSJ отмечает, что до подписания закона это изменение оставалось незамеченным. Поправку предложил сенатор Тим Скотт (республиканец от Южной Каролины).

Еще одна поправка направлена на борьбу с незаконным оборотом синтетического опиоида — фентанила. Она подразумевает подготовку санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США против мексиканских наркокартелей, а также компаний в Китае, которые производят химические прекурсоры для запрещенных веществ. Помимо того агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, подразделение в составе Минфина США) должно будет выпустить руководство с предупреждением о рисках отмывания денег; приоритетное внимание будут уделять банкам и подозрительным операциям, связанным с незаконным оборотом фентанила.

В начале 2023 года Bloomberg отмечал рост числа обращений в Минфин США о возможных нарушениях санкций, введенных в том числе против России. Агентство связало это с законодательными изменениями, по которым у осведомителей появилась возможность получать вознаграждение за предоставленные данные: информаторы, чьи сведения оказались полезными, могут рассчитывать получить сумму в размере от 10 до 30% от штрафа, которые власти взимают за нарушение санкций.