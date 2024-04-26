 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

WSJ сообщил о новых санкционных рисках из-за закона США о помощи Украине

WSJ: закон США о помощи Украине влечет новые санкционные риски для компаний
Сюжет
Война санкций
Подписанный Байденом закон подразумевает не только выделение многомиллиардной помощи союзникам, но и увеличение срока расследований за нарушение санкций в два раза. Это может привести к новым штрафам для американских компаний

Новый пакет помощи союзникам США влечет новые санкционные риски для компаний: в частности, у прокуратуры теперь будет до десяти лет на расследование нарушений санкций, а банки будут обязаны отмечать подозрительные транзакции, которые могут быть связаны с незаконным оборотом фентанила, пишет The Wall Street Journal.

Закон, который 24 апреля подписал Джо Байден, предусматривает выделение военной помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95 млрд, конфискацию замороженных в США российских активов для последующего финансирования поддержки Киева, а также блокировку соцсети TikTok в случае отказа китайской ByteDance от продажи приложения лицу или компании, устраивающей американское правительство.

Помимо того, документ ужесточает санкционное законодательство: срок исковой давности за нарушение экономических санкций увеличивается в два раза, что в свою очередь может привести к более крупным штрафам против компаний. В случае выявления нарушений обычно проверялась деятельность компании за пять последних лет, чтобы понять, был ли это разовый случай или они носили системный характер. Теперь проверки могут затронуть последние десять лет, заявил газете сотрудник юридической фирмы Miller & Chevalier Тимоти О'Тул.

США проверят 100 судов из 30 стран на нарушение санкций против России
Политика
Фото:Naomi Baker / Getty Images

WSJ отмечает, что до подписания закона это изменение оставалось незамеченным. Поправку предложил сенатор Тим Скотт (республиканец от Южной Каролины).

Еще одна поправка направлена на борьбу с незаконным оборотом  синтетического опиоида — фентанила. Она подразумевает подготовку санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США против мексиканских наркокартелей, а также компаний в Китае, которые производят химические прекурсоры для запрещенных веществ. Помимо того агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, подразделение в составе Минфина США) должно будет выпустить руководство с предупреждением о рисках отмывания денег; приоритетное внимание будут уделять банкам и подозрительным операциям, связанным с незаконным оборотом фентанила.

В начале 2023 года Bloomberg отмечал рост числа обращений в Минфин США о возможных нарушениях санкций, введенных в том числе против России. Агентство связало это с законодательными изменениями, по которым у осведомителей появилась возможность получать вознаграждение за предоставленные данные: информаторы, чьи сведения оказались полезными, могут рассчитывать получить сумму в размере от 10 до 30% от штрафа, которые власти взимают за нарушение санкций.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
санкции Минфин США Джо Байден компании
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Байден подписал закон о новом пакете военной помощи Украине
Политика
Bloomberg узнал о планах Трампа ввести санкции из-за дедолларизации
Политика
Во ВШЭ описали пути выхода из «лабиринта санкций»
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 25 апр, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 25 апр, 16:51
Почему зумеры могут стать самым богатым поколением — The Economist Pro, 08:27
Более тысячи пассажиров застряли в аэропорту Норильска из-за тумана Общество, 08:17
Хоронить холодные звонки рано: что говорить, чтобы быть услышанным Pro, 08:07
В Северной Корее прошли испытания новой системы РСЗО Политика, 08:03
ФНС решила обанкротить развивавшуюся ранее «Билайном» сеть «Ноу-хау» Технологии и медиа, 08:01
Аршавин оценил дерби «Спартака» против ЦСКА Спорт, 08:00
WSJ сообщил о новых санкционных рисках из-за закона США о помощи Украине Политика, 07:57
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Постпред России назвал «финальным аккордом» резолюцию ЕП о выборах Политика, 07:48
Над Белгородской областью сбили два снаряда «Ольха» Политика, 07:42
«Зенит» захотел выручить от будущего контракта с букмекером до ₽2 млрд Спорт, 07:30
На Сахалине водитель снес памятники и проехал по могилам на кладбище Общество, 07:09
Во ВШЭ описали пути выхода из «лабиринта санкций» Экономика, 07:00
«Турецкий Илон Маск». Почему Байрактара называют преемником Эрдогана Pro, 07:00
AP сообщило об отводе ВСУ танков Abrams из-за российских дронов Политика, 06:46