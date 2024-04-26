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Эксклюзив

Аршавин оценил дерби «Спартака» против ЦСКА

Аршавин заявил о нелучшем мачте Медины против ЦСКА
Андрей Аршавин выделил игру ЦСКА и «Спартака» в защите. По его словам, лучше выглядеть «Спартаку» помешала игра полузащитника Хесуса Медины
Андрей Аршавин&nbsp;
Андрей Аршавин  (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Первый тайм дерби ЦСКА — «Спартак» был скучноват, во втором игра была нормальной, заявил «РБК Спорт» бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин.

«Первый тайм скучноват. Но в целом мне игра — нормально. Во-втором тайме скорости стало выше, борьбы больше, возникали полумоменты. Борьба была, желание было, никто не отсиживался в обороне», — заявил он.

На вопрос, почему «Спартак» не смог вскрыть оборону соперника, которая до матча лишилась ряда ведущих исполнителей, Аршавин отметил два фактора: «Хорошо играла оборона ЦСКА. Практически всегда справлялась, а когда не справлялась — фолили. Хесус Медина провел не свой лучший матч провел, поэтому передач не было много опасных моментов или проникающих передач».

По словам Аршавина «Спартак» и вовсе мог выиграть матч. «Спартак» играл организованно, в обороне надежно. Были бы чуть удачливее, то может быть и забили бы», — добавил он.

В четверг ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в матче РПЛ. «Красно-белые» не знают поражений в последних 12 матчах в РПЛ против московских команд — их лучшая подобная серия с 2007 года, когда было 14 дерби подряд без поражений.

«Спартак» за пять туров до окончания первенства набрал 39 очков и занимает шестое место в таблице. У ЦСКА 38 очков, трехматчевая безвыигрышная серия и седьмое место.

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Андрей Аршавин ФК ЦСКА ФК Спартак Москва дерби Российская премьер-лига (РПЛ)
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