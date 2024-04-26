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Общество ,  
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Более тысячи пассажиров застряли в аэропорту Норильска из-за тумана

В международном аэропорту Норильска ограничили прием и вылет самолетов из-за тумана, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Объявлены длительные задержки выполнения рейсов авиакомпании «Сибирь» и «Нордстар» в города Москву, Сочи, Уфу, Пермь, Казань, Новосибирск, Красноярск», — говорится в публикации ведомства.

Более 1 тыс. пассажиров ожидают вылета. Транспортные прокуратуры в Норильске, Красноярске и Новосибирске проводят проверки защиты прав пассажиров.

В Норильске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Общество
Фото:Западно-Сибирская транспортная прокуратура

По данным Гидрометцентра, днем в Норильске минус 6 градусов, средняя скорость ветра 3 м/с.

Ранее, 27 марта, несколько летевших в Сочи самолетов отправили на запасные аэродромы из-за непогоды. Тогда управление МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение.

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Норильск туман задержка рейсов
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