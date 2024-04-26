ФНС решила обанкротить развивавшуюся ранее «Билайном» сеть «Ноу-хау»

Сеть магазинов электроники «Ноу-хау», развивавшаяся «ВымпелКомом», столкнулась с риском банкротства и начала закрывать точки. Ретейлер специализировался на дорогих брендах и после сокращения их числа в России испытывал сложности

Фото: пресс-служба сети «Ноу-хау»

В середине апреля Федеральная налоговая служба подала к ООО «Мобиленд» (работает под брендом «Ноу-хау») иск с требованием признать его банкротом, Арбитражный суд принял иск, следует из информации картотеки дел.

При этом с начала года несколько магазинов сети в Москве были закрыты. В частности, это точки в торговых центрах Columbus на ул. Кировоградская, «Круг» на ул. Старокачаловская и «Ереван Плаза» на ул. Большая Тульская, обнаружил корреспондент РБК. Сейчас, по данным «Яндекс Карт», у сети осталось 47 магазинов.

Ранее, в феврале, МТС-банк подал к «Мобиленду» и еще нескольким компаниям иск о солидарном взыскании задолженности в размере 308,96 млн руб.

По телефону горячей линии «Ноу-хау» дозвониться не удалось. Представитель МТС-банка отказался от комментариев.

Как развивалась «Ноу-хау»

Изначально магазины под торговой маркой «Ноу-хау» в 2012 году начал открывать сотовый оператор «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн»). В 2013 году оператор заключил партнерский договор с сетью магазинов электроники «ИОН» о переводе за свой счет всех точек последней под бренд «Ноу-хау». В компании рассчитывали, что запуск этой сети позволит нарастить число абонентов. При этом сеть развивал менеджмент «ИОН» (этот бренд принадлежит «Мобилсовету»). Предполагалось, что в 2017 году, если бы сеть достигла определенных KPI, «ВымпелКом» получил бы в ней контрольный пакет акций.

Представитель «ВымпелКома» сообщил РБК, что до настоящего времени сеть развивалась по франшизе. Он отметил, что в компании осведомлены о закрытии некоторых торговых точек, объяснив это «организационными трудностями в работе партнера». О каких именно трудностях идет речь, представитель «ВымпелКома» не пояснил. «На данный момент мы внимательно анализируем ситуацию и изучаем перспективы развития этого бренда. Окончательные решения о возможных изменениях в сети пока не приняты», — сообщил он. По его словам, салоны «Ноу-хау» продолжают работать в Москве и других регионах. «Сейчас компания ведет переговоры по передаче точек другому партнеру и изучает перспективы развития бренда. Все решения о будущем «Ноу-хау» будут приняты после тщательного анализа ситуации», — рассказал представитель «ВымпелКома», отметив, что в процессах по делу о признании «Мобиленда» банкротом оператор не участвует и не обладает информацией по нему.

Почему закрывают магазины

По данным Rusprofile, выручка «Мобиленда» в 2023 году упала на 38% по сравнению с предыдущим годом, до 233 млн руб., прибыль — на 26%, до 8 млн руб., число сотрудников сократилось более чем вдвое, до 100 человек.

Средняя численность работников организации падала с 2018 года, когда в ней работали 756 человек. Более ранние данные о штате компании в сервисе отсутствуют.

С правовой точки зрения подача налоговым органом заявления о банкротстве не является безусловным основанием для закрытия магазинов сети и прекращения деятельности, рассуждает ведущий юрисконсульт практики разрешения споров юридической компании ЭБР Роман Рукавицын. «Но такое решение действительно могло быть принято бенефициарами и менеджментом «Мобиленда» в связи с рисками банкротства. Кроме того, причиной закрытия магазинов могли стать отказы контрагентов ретейлера от дальнейшего сотрудничества из-за судебного процесса и дела о банкротстве», — отметил Рукавицын.

По словам гендиректора аналитической компании «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, банкротство «Ноу-хау» вполне ожидаемо. «Это характерный тренд сейчас: большинство ретейлеров, торгующих мобильными устройствами, сейчас испытывают огромные сложности. Это и давление маркетплейсов, и переток продаж в онлайн, и конкуренция со стороны [крупных федеральных сетей] DNS и «М.Видео-Эльдорадо», — рассуждает Бурмистров. По его мнению, единственная ниша, в которой можно зарабатывать и иметь «достойную маржу», — это продажа бывшей в употреблении техники и ремонт. «Ноу-хау» исторически позиционировалась как продавец более дорогой техники, и после ухода ряда международных вендоров компания, лишившись их маркетинговой поддержки, нуждалась в оборотном капитале, ей было сложно конкурировать с сетями, принадлежащими мобильным операторам», — указал глава «INFOLine-Аналитики».

Бурмистров вспомнил более «громкое» банкротство сотовой розничной сети «Связной», которое произошло ранее. Арбитражный суд Москвы признал банкротом этого ретейлера в конце прошлого года. В 2022-м против компании подали около 80 исков на общую сумму 14,26 млрд руб. от кредиторов, арендодателей и логистических партнеров. До недавнего времени у «Связного» было свыше 2,5 тыс. точек более чем в 1,1 тыс. городов страны, но в сентябре 2023-го ретейлер закрыл свои последние магазины.

При этом сокращается и число салонов сотовых операторов. По предварительным данным исследования INFOLine Retail Russia TOP-100, в 2023 году совокупное количество точек компаний МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон» снизилось на 9%, до 12,3 тыс. Тем не менее компаниям удалось увеличить продажи на 18,9%, до 119,2 млрд руб. без НДС, отметил Бурмистров. Основная часть суммы — 52,5 млрд руб. — пришлась на МТС, на «МегаФон» — 39,6 млрд руб., на «ВымпелКом» — 27,1 млрд руб.