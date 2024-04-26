В Северной Корее прошли испытания новой системы РСЗО

Северная Корея провела испытания 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпущенных на новом оборонном предприятии, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

На стрельбах был лидер страны Ким Чен Ын. Он оценил испытательный пуск «очень удовлетворительно» и отметил, что новые системы «будут способствовать стратегическим изменениям в укреплении артиллерийских вооруженных сил» армии страны.

В середине марта в КНДР прошли учебные стрельбы из РСЗО сверхкрупного калибра — 600 мм. Ракеты поразили условные цели. Тогда Ким Чен Ын заявил, что нужно увеличить число батарей РСЗО сверхкрупного калибра в северокорейской армии.