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В Северной Корее прошли испытания новой системы РСЗО
Северная Корея провела испытания РСЗО 240 мм калибра
Северная Корея провела испытания 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпущенных на новом оборонном предприятии, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
На стрельбах был лидер страны Ким Чен Ын. Он оценил испытательный пуск «очень удовлетворительно» и отметил, что новые системы «будут способствовать стратегическим изменениям в укреплении артиллерийских вооруженных сил» армии страны.
В середине марта в КНДР прошли учебные стрельбы из РСЗО сверхкрупного калибра — 600 мм. Ракеты поразили условные цели. Тогда Ким Чен Ын заявил, что нужно увеличить число батарей РСЗО сверхкрупного калибра в северокорейской армии.
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