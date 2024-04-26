 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Белгородской областью сбили два снаряда «Ольха»

Минобороны: ПВО уничтожили два снаряда «Ольха» над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Средства ПВО сбили два украинских реактивных снаряда «Ольха» над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

В ведомстве не уточнили, когда военные пресекли атаку. Местные власти пока ее не комментировали. Ночью в Белгороде и окрестностях объявляли ракетную опасность, она продлилась около 20 минут, с 2:06 до 2:30 мск.

«Ольха» — украинский ракетный комплекс, разработанный на основе советской РСЗО «Смерч». Его разработка началась в 2016 году и была завершена в мае 2018 года. В том же году ВСУ приняли комплекс на вооружение.

В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
Политика
Фото:Мария Лисицына / РБК

Белгородская область с начала военной операции подвергается атакам со стороны Украины. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, с начала боевых действий из-за обстрелов погибли 120 мирных жителей, в том числе 11 детей. Он добавил, что ранены 651 человек, из них 51 ребенок.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
«Ольха» Белгородская область Минобороны
Материалы по теме
В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность
Политика
В Крыму и Белгороде небо стало желтым из-за африканской пыли
Общество
Белгородский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 25 апр, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 25 апр, 16:51
Почему зумеры могут стать самым богатым поколением — The Economist Pro, 08:27
Более тысячи пассажиров застряли в аэропорту Норильска из-за тумана Общество, 08:17
Хоронить холодные звонки рано: что говорить, чтобы быть услышанным Pro, 08:07
В Северной Корее прошли испытания новой системы РСЗО Политика, 08:03
ФНС решила обанкротить развивавшуюся ранее «Билайном» сеть «Ноу-хау» Технологии и медиа, 08:01
Аршавин оценил дерби «Спартака» против ЦСКА Спорт, 08:00
WSJ сообщил о новых санкционных рисках из-за закона США о помощи Украине Политика, 07:57
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Постпред России назвал «финальным аккордом» резолюцию ЕП о выборах Политика, 07:48
Над Белгородской областью сбили два снаряда «Ольха» Политика, 07:42
«Зенит» захотел выручить от будущего контракта с букмекером до ₽2 млрд Спорт, 07:30
На Сахалине водитель снес памятники и проехал по могилам на кладбище Общество, 07:09
Во ВШЭ описали пути выхода из «лабиринта санкций» Экономика, 07:00
«Турецкий Илон Маск». Почему Байрактара называют преемником Эрдогана Pro, 07:00
AP сообщило об отводе ВСУ танков Abrams из-за российских дронов Политика, 06:46