Над Белгородской областью сбили два снаряда «Ольха»

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Средства ПВО сбили два украинских реактивных снаряда «Ольха» над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

В ведомстве не уточнили, когда военные пресекли атаку. Местные власти пока ее не комментировали. Ночью в Белгороде и окрестностях объявляли ракетную опасность, она продлилась около 20 минут, с 2:06 до 2:30 мск.

«Ольха» — украинский ракетный комплекс, разработанный на основе советской РСЗО «Смерч». Его разработка началась в 2016 году и была завершена в мае 2018 года. В том же году ВСУ приняли комплекс на вооружение.

Белгородская область с начала военной операции подвергается атакам со стороны Украины. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, с начала боевых действий из-за обстрелов погибли 120 мирных жителей, в том числе 11 детей. Он добавил, что ранены 651 человек, из них 51 ребенок.