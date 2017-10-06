Развитие ограничат нормативами

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предлагает ввести контроль за ВЭБом и АИЖК

Риски институтов развития будут ограничены с помощью нормативов. Такую работу ведет правительство с ЦБ. Теоретически это должно повысить эффективность таких организаций. На практике все будет зависеть от жесткости контроля за ними

Эльвира Набиуллина (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Об идее ввести финансовые нормативы для институтов развития, в том числе Внешэкономбанка (ВЭБ) и Агентства ипотечного и жилищного кредитования (АИЖК), в четверг, 5 октября, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis-2017 в Сочи. «Это касается не только ВЭБа, но и других институтов развития, и мы такие подходы сейчас обсуждаем с правительством, — пояснила она. — Такие нормативы были предложены для корпорации, которая занимается малым и средним бизнесом (Корпорация МСП. — РБК). На наш взгляд, это должно быть и по отношению к ВЭБу, и по отношению к АИЖК сделано. Должны быть отдельные специальные нормативы, в том числе норматив финансового рычага, то есть отношение долговых обязательств к капиталу».

Смысл установления финансовых нормативов — повышение финансовой устойчивости институтов развития, подчеркнула Набиуллина, напомнив, что в других странах такого рода организации регулируются. «На наш взгляд, и требования к капиталу должны быть определены, и требования к ликвидности. Не такие нормативы, как для банков, но определенные нормативы, которые будут обеспечивать долгосрочную финансовую устойчивость института развития, должны быть внедрены», — отметила глава ЦБ.

В российском законодательстве деятельность институтов развития детально не описана. Профильным ведомством по вопросам деятельности таких организаций является Минэкономразвития, указано на его сайте: «Становление в Российской Федерации современной инновационной экономики остается в настоящее время важнейшей задачей, в решение которой весомый вклад вносят институты развития. Департамент корпоративного управления осуществляет работу по обеспечению деятельности институтов развития и госкорпораций, в том числе Внешэкономбанка, госкорпорации «Роснанотех», госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», ОАО «Российская венчурная компания», ОАО «Росинфокоминвест», ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» и других». Также там относят к институтам развития Инвестиционный фонд Российской Федерации, ОАО «Российская венчурная компания», ОАО «Росагролизинг», ОАО «Российский фонд информационно-коммуникационных технологий», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и пр. Кроме того, в различных субъектах Российской Федерации создано более 200 организаций, которые, исходя из осуществляемых функций, могут быть отнесены к институтам развития, говорится на сайте Минэкономразвития.

Нормативный вопрос

Эльвира Набиуллина не уточнила, кто должен устанавливать нормативы для институтов развития, какие именно, на каком уровне и кто должен следить за их соблюдением. Но из ее речи следовало, что на непосредственное регулирование институтов развития ЦБ не претендует. Получить комментарий Минэкономразвития вчера вечером не удалось.

По сведениям РБК от источников, знакомых с ситуацией, проработкой этого вопроса занимается межведомственная рабочая группа с участием представителей ЦБ, Минфина, Минэкономразвития и самих институтов развития. «В настоящее время подготовлен проект постановления правительства по нормативам для Корпорации МСП», — сообщил один из источников РБК, знакомый с ситуацией. По его словам, в частности, для этого института развития установлено соотношение выдаваемых им гарантий и поручительств (которые как раз и составляют основные его риски) к капиталу.

«​Проект нормативов, направленных на обеспечение финансовой устойчивости корпорации разрабатывался совместно с Банком России. Основными нормативами являются норматив достаточности собственных средств (капитала); норматив соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств; максимальный размер риска на одного контрагента или группу связанных контрагентов. Планируется, что указанные нормативы будут установлены для корпорации в законодательном порядке, а их значения и порядок расчета будет определяться постановлением правительства РФ», — уточнили в Корпорации МСП.

В ВЭБе отношение к нормативному урегулированию своей деятельности, по существу, не прокомментировали. В АИЖК ограничились общими словами о том, что «агентство руководствуется принципами открытости и добросовестности и готово к дальнейшей более тесной работе с Банком России с целью обеспечения максимальной прозрачности своей деятельности».

При чем здесь ЦБ

Участие в процессе разработки нормативов ЦБ, не претендующего на непосредственное регулирование институтов развития, собеседники РБК пояснили следующим образом. «Целый ряд из этих институтов развития лоббируют принятие их активов (тех же поручительств или гарантий) как высококачественное обеспечение, под которое банки, сотрудничающие с этими институтами развития, могут получить дешевое рефинансирование в ЦБ, — поясняет один из источников РБК. — Однако Центральный банк не может, не имея понимания о финансовой устойчивости того или иного института развития, просто так взять и начать принимать эти гарантии и поручительства в качестве обеспечения». Для этого понимания нужны критерии, по которым ЦБ сможет оценить этот непрофильный и незнакомый ему бизнес, продолжает он. Такими критериями, по его словам, и может стать соблюдение установленных нормативов.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Для каждого института развития они могут быть разными, активы или определенный класс активов (как случае с Корпорацией МСП) к капиталу, заемные средства к капиталу, ликвидность и пр., очевидно, что риски, например, у ВЭБа, который занимается прямым кредитованием, и АИЖК, которое выкупает у банков закладные по ипотечным кредитам и секьюритизирует их, — разные, более того, риски разнятся даже, например, внутри самого ВЭБа в зависимости от сегмента его деятельности — кредитование проектов или, допустим, управление пенсионными накоплениями​», — говорит один источник РБК. По его словам, самое сложное — даже не определить, какие нормативы применять в той или иной ситуации, а на каком уровне их установить. «Это наиболее сложный и дискуссионный вопрос, и ЦБ, не знакомый с нюансами деятельности институтов развития, тут далеко не главный специалист, потребуется совместная работа с правительством и время на нее», — резюмировал он.

Проблема эффективности

С одной стороны, оценка финустойчивости институтов развития через нормативы нужна, единодушны эксперты.

«Этот вопрос стоит очень остро, учитывая ситуацию с ВЭБом, где очень много проектов оказались убыточными и пришлось списывать большой объем средств, — говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров. — ​Институт развития — структура, которая должна способствовать более эффективному использованию бюджетных средств, поэтому контроль, включая финансовые нормативы деятельности таких организаций, должен быть». По его мнению, этот контроль должен осуществляться правительством, ведь решение о финансировании тех или иных проектов институты развития принимают с подачи правительства, которое берет на себя определенные риски, если эти проекты не дадут должной отдачи.

При этом, по его мнению, нормативы для таких организаций не должны повторять те, что установлены ЦБ для банков. «Большая часть проектов осуществляется в силу стратегических целей, то есть в некоторых случаях заведомо принимаются решения, которые могут принести определенные убытки. Так, например, было с Олимпийскими играми в Сочи, ситуация может повториться с мостом через Керченский пролив. Эти проекты носят очевидную политическую стратегическую подоплеку, поэтому чисто финансовый подход отдачи на капитал не всегда срабатывает», — указывает Тихомиров.

При этом в силу особенной специфики финансируемых проектов и политического отношения к ним нормативные рамки для институтов развития, скорее всего, будут мягче, чем для рыночных игроков, считает эксперт.

Впрочем, введение нормативов — не панацея, предупреждают эксперты. «Мы видим, что даже более жесткие нормативы, которые наложены на те же банки, не обеспечивают высокого качества банковских активов при формальном соблюдении нормативов», — говорит главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.