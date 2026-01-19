Globe and Mail узнала, что Канада обдумывает отправку войск в Гренландию

На этой неделе в Гренландию может прибыть небольшая группа канадских военнослужащих. Для этого премьер-министр Канады Марк Карни должен утвердить соответствующий план

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Канада разработала планы по отправке военного контингента в Гренландию для учений совместно с другими членами НАТО на фоне намерений американского президента Дональда Трампа присоединить остров. Об этом сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников в правительстве Канады.

Так, небольшое количество канадских военных могут отправиться в Гренландию на этой неделе. Для этого премьер-министр Канады Марк Карни должен подписать соответствующий план.

Собеседники издания выразили мнение, что шаг по отправке военных неизбежен.

На фоне угроз американского президента аннексировать Гренландию европейские страны, включая Германию, Швецию, Францию и Норвегию, также решили отправить своих военных для усиления обороны острова.

Германия планирует создать совместную миссию НАТО для обеспечения безопасности в Арктике, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Миссия, которая может быть названа «Арктический страж», будет работать по аналогии с другой миссией альянса — «Балтийский страж». Эта инициатива, стартовавшая год назад, направлена на защиту критической инфраструктуры в Балтийском море.

Создание новой миссии обусловлено стремлением снизить напряженность в отношениях с США, вызванную американскими амбициями в отношении Гренландии. 12 января в конгресс США был внесен законопроект, предлагающий аннексию Гренландии и предоставление ей статуса американского штата.

Гренландия — автономная территория в составе Королевства Дания. До 1953 года Гренландия была датской колонией, затем стала составной частью королевства. В 1979 году получила режим домашнего правления, а в 2009 году — расширенную автономию, которая закрепила право на широкое самоуправление. Внешняя политика, оборона и вопросы гражданства остаются в компетенции Копенгагена, но Гренландия управляет большей частью внутренних дел, включая природные ресурсы, образование, здравоохранение и т.п. Гренландия юридически входит в состав Датского королевства, но считается «автономной территорией» с правом на самоопределение; вопрос возможной независимости формально может решаться только по совместному согласию Дании и самих жителей острова.