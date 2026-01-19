 Перейти к основному контенту
Globe and Mail узнала, что Канада обдумывает отправку войск в Гренландию

Globe and Mail: Канада разработала план отправки войск в Гренландию
На этой неделе в Гренландию может прибыть небольшая группа канадских военнослужащих. Для этого премьер-министр Канады Марк Карни должен утвердить соответствующий план
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Канада разработала планы по отправке военного контингента в Гренландию для учений совместно с другими членами НАТО на фоне намерений американского президента Дональда Трампа присоединить остров. Об этом сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников в правительстве Канады.

Так, небольшое количество канадских военных могут отправиться в Гренландию на этой неделе. Для этого премьер-министр Канады Марк Карни должен подписать соответствующий план.

Собеседники издания выразили мнение, что шаг по отправке военных неизбежен.

The Guardian связала возможную продажу Гренландии с катастрофой для Киева
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

На фоне угроз американского президента аннексировать Гренландию европейские страны, включая Германию, Швецию, Францию и Норвегию, также решили отправить своих военных для усиления обороны острова.

Германия планирует создать совместную миссию НАТО для обеспечения безопасности в Арктике, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Миссия, которая может быть названа «Арктический страж», будет работать по аналогии с другой миссией альянса — «Балтийский страж». Эта инициатива, стартовавшая год назад, направлена на защиту критической инфраструктуры в Балтийском море.

Создание новой миссии обусловлено стремлением снизить напряженность в отношениях с США, вызванную американскими амбициями в отношении Гренландии. 12 января в конгресс США был внесен законопроект, предлагающий аннексию Гренландии и предоставление ей статуса американского штата.

Гренландия — автономная территория в составе Королевства Дания. До 1953 года Гренландия была датской колонией, затем стала составной частью королевства. В 1979 году получила режим домашнего правления, а в 2009 году — расширенную автономию, которая закрепила право на широкое самоуправление.

Внешняя политика, оборона и вопросы гражданства остаются в компетенции Копенгагена, но Гренландия управляет большей частью внутренних дел, включая природные ресурсы, образование, здравоохранение и т.п.

Гренландия юридически входит в состав Датского королевства, но считается «автономной территорией» с правом на самоопределение; вопрос возможной независимости формально может решаться только по совместному согласию Дании и самих жителей острова.

Полина Харчевникова
Канада Гренландия войска США
