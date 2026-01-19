Гусев сообщил об уничтожении за ночь 24 дронов над Воронежской областью

В небе над Воронежской областью средства ПВО сбили 24 беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами и одним городским округом Воронежской области были обнаружены и уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата», — написал он.

По предварительным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Опасность атаки дронов в Воронежской области отменена, добавил Гусев.

За ночь на 19 января Гусев несколько раз объявлял воздушную опасность на территории региона. Угроза непосредственной атаки БПЛА действовала в Воронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах. Позже непосредственную опасность ударов отменили.