Гусев сообщил об уничтожении за ночь 24 дронов над Воронежской областью
В небе над Воронежской областью средства ПВО сбили 24 беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами и одним городским округом Воронежской области были обнаружены и уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата», — написал он.
По предварительным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Опасность атаки дронов в Воронежской области отменена, добавил Гусев.
За ночь на 19 января Гусев несколько раз объявлял воздушную опасность на территории региона. Угроза непосредственной атаки БПЛА действовала в Воронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах. Позже непосредственную опасность ударов отменили.
