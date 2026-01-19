В Пензенской области отменили план «Ковер»
План «Ковер» на территории Пензенской области отменен, сообщил губернатор Олег Мельниченко в телеграм-канале в 5:18 мск.
«Временный запрет на использование воздушного пространства снят», — написал он.
Действия ограничений продлились чуть более 4 часов. О введении плана «Ковер» Мельниченко сообщил в 1:10 мск. Кроме того, он объявил беспилотную опасность на территории области и предупредил об ограничениях мобильного интернета.
Росавиация в 1:12 сообщила о приостановке полетов в аэропорту Пензы. Позже, в 5:06 мск, появилось сообщение о снятии ограничений.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России
Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии
Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности
Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом
Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки
Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко