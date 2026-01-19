В Пензенской области отменили план «Ковер»

План «Ковер» на территории Пензенской области отменен, сообщил губернатор Олег Мельниченко в телеграм-канале в 5:18 мск.

«Временный запрет на использование воздушного пространства снят», — написал он.

Действия ограничений продлились чуть более 4 часов. О введении плана «Ковер» Мельниченко сообщил в 1:10 мск. Кроме того, он объявил беспилотную опасность на территории области и предупредил об ограничениях мобильного интернета.

Росавиация в 1:12 сообщила о приостановке полетов в аэропорту Пензы. Позже, в 5:06 мск, появилось сообщение о снятии ограничений.