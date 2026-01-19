The Times узнала, что ФРГ может повысить аренду баз для США из-за пошлин

Из-за плана Трампа ввести 10% пошлины против ряда стран, Германия может в ответ увеличить для США плату за аренду военных баз, узнала The Times. Источник в Берлине не уточнил, насколько может вырасти плата

Фото: Sean Gallup / Getty Images

На фоне решения американского президента Дональда Трампа ввести пошлины 10% для ряда стран Германия может увеличить плату за аренду военных баз для США, сообщает газета The Times со ссылкой на официальных лиц в Берлине.

Немецкие официальные лица с ужасом отреагировали на сообщения о возможном сокращении численности американских войск в Европе, в том числе на немецкой земле Рамштайн и Штутгарт. Как пишет издание, эти базы критически важны для Вашингтона для проецирования силы в Африку и на Ближний Восток.

По словам одного источника, планы по выводу войск не рассматриваются, но Германия может существенно повысить арендную плату за эти объекты. Он не уточнил, насколько может вырасти плата.

В ответ на разногласия с ЕС по поводу намерений США приобрести Гренландию, президент Трамп объявил 17 января о введении с 1 февраля 2026 года 10-процентных таможенных пошлин на все товары, импортируемые из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

Как стало известно The Financial Times, в ЕС изучают возможность ответных мер — введения пошлин на американские товары на сумму €93 млрд либо ограничения доступа компаний США на рынок блока.

Глава Пентагона Пит Хегсет еще в феврале 2025 года допускал сокращение американского контингента в Европе. Во время визита в Польшу он призвал страны региона больше инвестировать в расходы на оборону, «потому что нельзя исходить из того, что присутствие Америки будет длиться вечно». Такую же вероятность допускал и Трамп.

Летом 2025 года ряд западных СМИ со ссылкой на источники писали о возможном плане США снизить свое присутствие в Европе. Так, Politico в конце июля сообщил, что Пентагон в рамках переоценки военного присутствия США по всему миру может сократить численность американских войск в Европе на 30%.

Financial Times в конце июня писала, что Министр обороны Германии Борис Писториус попросил главу Пентагона Пита Хегсета предоставить «дорожную карту» вывода американских войск из Европы.