Война санкций⁠,
0

The Times узнала, что ФРГ может повысить аренду баз для США из-за пошлин

The Times: ФРГ может повысить аренду военных баз для США из-за пошлин
Сюжет
Война санкций
Из-за плана Трампа ввести 10% пошлины против ряда стран, Германия может в ответ увеличить для США плату за аренду военных баз, узнала The Times. Источник в Берлине не уточнил, насколько может вырасти плата
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

На фоне решения американского президента Дональда Трампа ввести пошлины 10% для ряда стран Германия может увеличить плату за аренду военных баз для США, сообщает газета The Times со ссылкой на официальных лиц в Берлине.

Немецкие официальные лица с ужасом отреагировали на сообщения о возможном сокращении численности американских войск в Европе, в том числе на немецкой земле Рамштайн и Штутгарт. Как пишет издание, эти базы критически важны для Вашингтона для проецирования силы в Африку и на Ближний Восток.

По словам одного источника, планы по выводу войск не рассматриваются, но Германия может существенно повысить арендную плату за эти объекты. Он не уточнил, насколько может вырасти плата.

Страмер назвал ошибкой идею Трампа о пошлинах против союзников по НАТО
Политика

В ответ на разногласия с ЕС по поводу намерений США приобрести Гренландию, президент Трамп объявил 17 января о введении с 1 февраля 2026 года 10-процентных таможенных пошлин на все товары, импортируемые из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

Как стало известно The Financial Times, в ЕС изучают возможность ответных мер — введения пошлин на американские товары на сумму €93 млрд либо ограничения доступа компаний США на рынок блока.

Глава Пентагона Пит Хегсет еще в феврале 2025 года допускал сокращение американского контингента в Европе. Во время визита в Польшу он призвал страны региона больше инвестировать в расходы на оборону, «потому что нельзя исходить из того, что присутствие Америки будет длиться вечно». Такую же вероятность допускал и Трамп.

Летом 2025 года ряд западных СМИ со ссылкой на источники писали о возможном плане США снизить свое присутствие в Европе. Так, Politico в конце июля сообщил, что Пентагон в рамках переоценки военного присутствия США по всему миру может сократить численность американских войск в Европе на 30%.

Financial Times в конце июня писала, что Министр обороны Германии Борис Писториус попросил главу Пентагона Пита Хегсета предоставить «дорожную карту» вывода американских войск из Европы.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Германия пошлины США военные базы Аренда
