Общество⁠,
0

Население Китая сократилось на 3,39 млн человек за 2025 год

В 2025 году число рождений в Китае составил 7,92 млн человек, при этом число смертей — 11,31 млн человек, следует из данных Государственного статистического управления Китая.

Смертность составила 8,04 на тысячу человек, а рождаемость — 5,63 на тысячу человек. Таким образом, естественный прирост населения составил -2,41 на тысячу человек, отмечает управление.

По итогам года общая численность населения составила почти 1,4 млрд человек. В гендерной структуре мужчин — около 716 млн, женщин — около 688 млн. В возрастном распределении 60,6% (около 851 млн) составляет население трудоспособного возраста (16–59 лет), а доля лиц старше 60 лет достигла 23% (около 323 млн), из которых 15,9% (около 223 млн) — люди в возрасте 65 лет и старше.

В ООН заявили об историческом минимуме уровня рождаемости в мире
Общество
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

The Financial Times со ссылкой на Минобразования Китая в июле писала, что в китайских детских садах из-за резкого снижения рождаемости за четыре года число воспитанников сократилось на 25%. Это привело к закрытию десятков тысяч дошкольных учреждений по всей стране. Сокращение дошкольной системы — предвестник проблем для бизнеса и политиков, связанных с демографическим спадом в Китае, отмечала газета.

С 1979 по 2015 год в Китае действовала политика «одна семья — один ребенок».  За некоторыми исключениями, семьям разрешалось иметь не более одного ребенка. За нарушение родителям грозили крупные штрафы. Благодаря этим решениям в 1990-е годы прирост населения начал замедляться. В 2013 году семьям, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье, разрешили заводить второго ребенка.

Из-за снижения рождаемости Китай столкнулся с новой проблемой — старением населения. Численность трудоспособного населения начала снижаться, доля пожилых — увеличиваться. 

В январе 2020 года Нацбюро статистики Китая сообщило, что коэффициент рождаемости в стране опустился до рекордно низкого уровня с 1949 года (года основания Китайской Народной Республики).

Авторы
Теги
Егор Алимов
Китай рождаемость смертность население статистика
